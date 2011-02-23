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Spor

TEK MADDELİK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YOLDA   TBMM (A.A)

23 Şubat 2011 20:41

-TEK MADDELİK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YOLDA   TBMM (A.A) - 23.02.2011 - AK Parti, sporda tahkim kurulu kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamayacağı konusunda Anayasa değişikliği yapmak için çalışma başlattı.  AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin sporla ilgili Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğunu ifade eden hükmü iptal ettiğini belirterek, bu kararla birlikte spordaki Tahkim Kurulu kararlarına karşı yargı yolunun da açıldığını söyledi.  Uluslararası alanda sporla ilişkin Tahkim Kurulu kararlarının bütün ülkelerde kesin olduğunu anlatan Bozdağ, ''Tahkim Kurulunun konusu para olan, diğer bir ifadeyle alacak-verecek ilişkileri  dışında kalan sportif faaliyetlerle ilgili kararlarının kesin olduğunu, bu kararlara karşı yargı yoluna müracaat edilemeyeceğini Anayasa hükümü haline getiren bir düzenleme yapılması planlanıyor'' dedi.  Yapılacak değişiklikle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra ortaya çıkan durumun uluslararası kabule uygun olarak yeniden düzenleneceğini kaydeden Bozdağ, teklife bütün partilerin olumlu yaklaştığını bildirdi.  Bozdağ, teklifin, son şekli verildikten sonra Meclis Başkanlığına sunulacağını söyledi.  Anayasa Mahkemesi, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir dava kapsamındaki başvuruda, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un, ''Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz'' ibaresinin, ''... ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz'' bölümünü oy çokluğuyla iptal etmişti.

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