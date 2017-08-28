Tek kişilik Zafer Tırmanışı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- UZUN yıllar Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı yapan Alaattin Karaca, Zafer Haftası nedeniyle Erzurum\'daki Palandöken Dağı\'nın zirvesine \'Zafer tırmanışı\' yaptı.

Türkiye\'deki tüm dağlara tırmanan, yurt dışında 7 binlik zirvelere çıkan ve 1997- 2016 yılları arasında Türkiye Dağcılık Federasyon Başkanlığı yapan Alaattin Karaca, Zafer Haftası nedeniyle 26 Ağustos günü Palandöken Dağı\'na \'Zafer Tırmanışı\' yaptı. Tek başına tırmanışı gerçekleştiren Karaca, Palandöken\'in deniz seviyesinden 3 bin 176 metredeki zirvesine tırmandı. Alaattin Karaca, Palandöken\'in doruğundan dünyaya birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Atatürk Üniversitesi Spor Müdürü olarak 1980\'de başlattığı Uluslararası Ağrı Dağı Zafer tırmanışına Türkiye\'deki üniversitelerden gelen öğrencilerle gerçekleştiren Karaca, yörede ortaya çıkan terör nedeniyle son yıllarda Zafer Tırmanışı\'nı Kaçkar ve diğer dağlara kaydırmıştı. Federasyon Başkanlığı\'ndan ayrıldıktan sonra solo tırmanışlar yapan Karaca, Palandöken\'in zirvesinde çektiği ve sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi:

\"Bugün 26 Ağustos 2017 ve Zafer Haftası. Şimdiye kadar Ağrı ve Kaçkarlar başta olmak üzere İzmir\'den, Afyon\'a varıncaya kadar tüm dağlara geleneksel zafer tırmanışları ve yürüyüşler gerçekleştirdik. Bugün de Palandöken Dağı\'nın Ejder Tepesi\'nden bu anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramınızı canı gönülden kutluyorum Ülkemizin birliği ve bütünlüğü uğruna şehit ve gazi olanları minnetle, şükranla anıyorum.\"



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