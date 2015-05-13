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Dünya

Tek kişilik trafik ışıkları eşcinsel çift figürleriyle değiştirildi

Viyana'da Eurovision öncesinde trafik ışıklarnını değiştirilmesine aşırı sağcı partiler tepki gösterdi

13 Mayıs 2015 19:00

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Eurovision Şarkı Yarışması öncesi yayalara ait onlarca trafik ışığı değiştirildi. Işıklarda geleneksel tek kişinin yerini, eşcinsel çift figürleri aldı.

Yarışmaya hazırlık amacıyla 120 yaya geçidindeki trafik ışıkları değiştirildi.

Işıklarda kadın-erkek çiftlere de yer veriliyor.

Yetkililer değişimin Viyana'nın açık fikirliliğini gösterdiği görüşünde.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, trafik yetkilileri de, cinsiyeti belirsiz figürler yerine, çiftleri elele ve kalp işaretleriyle gösteren yaya ışıklarının güvenliği artıracağını umuyor.

Viyana kenti ışıklandırma dairesi sözcüsü alışılmışın dışındaki sembollerin, hem sürücülerin, hem de yayaların dikkatini çektiğini belirtti.

 

Aşırı sağcı parti: Çılgınlık

 

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nden Toni Mahdalik ise "Cinsiyet politikaları çıldırdı" yorumunu yaptı.

Mahdalik, "Yaya geçitlerindeki ışıklar için harcanan para, yolsuzluğu azaltmak ve işsizlik oranlarında düzelme sağlamak amacıyla daha iyi bir şekilde kullanılabilirdi" dedi.

Eurovision Şarkı Yarışmasını geçen yıl "Rise like a Phoenix" adlı parçasıyla, Avusturyalı sakallı travesti şarkıcı Conchita Wurst kazanmıştı.

Bu yıl Viyana'da yapılacak 2015 Eurovision Yarışmasına 40 ülke katılacak.

Yarışanın finali ise 23 Mayıs'ta yapılacak.

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