Tek katlı bina yandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu tek katlı bina, kullanılamaz hale geldi.

Yenişehir Mahallesi\'nde bulunan tek katlı binadan yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, yangına müdahale etti. Tek katlı olması nedeniyle alevler, kısa sürede binayı sardı. Evlerin bitişik olması sonucu yangında, yandaki binalarda da hasar meydana geldi. Yanan bina, kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.



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