Tek karedeki 8 ölümcül hata faciaların habercisi

Soma’daki maden faciasından sonra, maden ocaklarındaki çalışma şartları ile ilgili Anadolu Ajansı tarafından bir haber servis edildi. Zonguldak’taki özel maden ocağında işçilerle yapılan röportajda sırasında maden ocağında da fotoğraflar da çekildi. Ancak bu fotoğraflara dikkatli bakıldığında güvenlik önlemlerinin neredeyse hiçe sayıldığı ortaya çıktı. Hacettepe Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Hindistan, madende yapılan 8 güvenlik hatasını tespit etti.

‘Bize bir şey olmaz’

Vatan gazetesine konulan Hindistan, fotoğraflara göre kazaya davetiye çıkartıldığını söyledi: “Bu fotoğrafa baktığımızda olumsuz bir tablonun çıkması için davetiye çıkartılmış durumda. Maalesef toplumumuzda ‘Bize bir şey olmaz’ mantığı var. Bu mantık sadece madencilikte değil hayatımızın her yerinde var. Bu fotoğrafa göre bu madende bir olay olursa adı kaza olmaz. Çünkü kaza kelimesi, bir insanın kafasına meteor düşmesi gibi önlemi alınamayacak durumlar için kullanılır.”

İşte hatalar:

1- Yukarıda çalışan madencinin demirden merdiven kullanması gerekir. Dengesini kaybedip düşebilir. Bu düşme ölüme bile gider.

2- İşçilerin üçünde de çizmeler farklı. Maden çizmelerinin uç kısımlarda destek amaçlı metal olması gerekir. Fotoğrafa göre bu çizmeler çiftçi çizmelerinden başka bir şey değil.

3- Bellerinde gaz maskeleri olması gerekir ama yok. Karbonmonoksit gazı ya da başka zehirli hava tehlikesi olsa kendilerini koruyamazlar.

4- Yüzlerinde toz maskesi olması gerekiyor, yoksa soluyacakları mikro kömür partikülleri akciğer hastalığı oluşturur.

5- Madende kısa kol olmaz, üzerinde madenci ceketi olması gerekir.

6- Ellerinde eldiven var ama bunun madenci eldiveni olması gerekir. Bahçede kullanılan eldiven ile bu iş yapılmaz. Sadece ortadaki madencinin yani lacivert eldiven standarda uygun görünüyor.

7- Yukarıdaki işçinin özellikle gözlük takması gerekir.

8- Yönetmeliklere göre madenlerde ağaç kullanılabilir. Bir çok yerde ağaçlara çabuk alev almasın diye koruma işlemi yapılıyor. Ancak bu işin doğrusu metal kullanımıdır. Burada da metal kullanılmadığını görüyoruz ancak durum yönetmeliklere aykırı değil.

İşte detaylarıyla 8 ölümcül hataya ilişkin fotoğraf: