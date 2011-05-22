T24 - Şehit pilot Komiser Murat Güçlü’nün nişanlısının “Biz tek kanatlı melekleriz ancak birbirimize sarılarak uçabiliriz derdin. Beni kanatsız bıraktın” sözleri yürek dağladı.





Beykoz açıklarında denize düşen polis helikopterinde hayatını kaybeden Emniyet Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen (41), 9 yaşındaki oğlu Abdullah Tarık Bilgen, Pilot Komiser Murat Güçlü (39), THY Pilotu Mehmet Oray Sarıçay (31) için dün Fatih Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ragıp Ali Bilgen’in eşi Ayşe, babası Mehmet Ali, annesi Ayşe, Pilot Komiser Murat Güçlü’nün babası Hüseyin, annesi Yurdagül Güçlü ile 25 Haziran’da evleneceği nişanlısı Rümeysa Tekelioğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, eski bakanlardan Abdülkadir Aksu ile Murat Başesgioğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen ile ölenlerin yakınları katıldı.

3 Nisan 1998’de keşif yapmak için Atatürk Havalimanı’ndan havalanan ve daha sonra Eminönü’nde 3 katlı bir binanın çatısına düşerek ikiye bölünen helikopterden yaralı olarak kurtulan dönemin Özel Harekât Şube Müdürü, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Necdet Çelikbilek de törendeydi.

25 Haziran’da evleneceği nişanlısı pilot komiser Murat Güçlü’nün tabutuna sarılan Rümeysa Tekelioğlu, “Bugün iki sokak arkada gelinlik provamız vardı. Buraya mı gelecektik? O beni cennet kapısında bekleyecek. Cennette düğünümüzü yapacağız. ‘Biz tek kanatlı melekleriz, ancak birbirimize sarılarak uçabiliriz’ derdin. Beni kanatsız bıraktın. Tek kanatla nasıl uçarım ben” diyerek gözyaşı döktü. Rümeysa Tekelioğlu kendisine başsağlığı dileyen İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’a, “Müdürüm ne olur yeni helikopterler alın. Çok eski helikopterlerimiz. Başka Murat’lar ölmesin. O beni bekler müdürüm, damatlığını giyemedi.Helikopter hep arızalı hep sorunlu, diyordu” dedi.



‘Bir tanesi eskiydi, ona binmiş’

Hüseyin Çapkın da “Bir tanesi öyleydi diğer ikisi zaten yeniydi. Buna binmiş. Kader böyleymiş, hepimiz üzgünüz. Sabır sabır” diye karşılık verdi.

Kazada eşini ve tek oğlunu kaybeden anne Ayşe Bilgen ise yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Eşinin ve oğlunun tabutlarına sarılarak gözyaşı döken Ayşe Bilgen, “Beni bekleyin, az kaldı. Ben de yanınıza geleceğim. Allahıma dua ediyorum beni de alsın, diye. Babanla orada oyna doya doya oğlum. Annen söz verdi, ben de geleceğim. Fatih deden orada bekliyor. Seni başkomutan yapacaktım” dedi. Bilgen’in annesi Ayşe Bilgen ise “Kuzum” diyerek gözyaşı döktü. Babası Mehmet Ali ise diğer torunu Rıdvan’a sarılarak gözyaşı döktü.

Fatih Müftüsü İsmail İpek tarafından kıldırılan cenaze töreninin ardından bir tören de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde düzenlendi.

Törenin ardından Emniyet Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen ile 9 yaşındaki oğlu Abdullah Tarık Bilgen Edirnekapı Polis Şehitliği’nde toprağa verildi. Pilot Komiser Murat Güçlü’nün cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Konya’ya götürüldü.





Şehit komiserin son operasyonu

İstanbul’da 2.5 aylık takibin ardından, liderliğini sabıkalı Serkan I.’nın yaptığı (26) hırsızlık çetesine 17 Mayıs sabahı bir operasyon düzenlendi. 34 kişinin gözaltına alındığı operasyona, Beykoz açıklarında düşen helikopter pilotu Komiser Murat Güçlü de katılmıştı. Çatıya çıkarak kaçmaya çalışan çete lideri Serkan I.’yı havadan takip eden Güçlü, telsizle yerdeki ekiplere saklandığı yeri haber vererek Serkan?I.’nın yakalanmasını sağlamıştı. Güçlü, geçen ay düzenlenen Dünya Dilek Günü kutlamaları kapsamında da 9 yaşındaki Talha’nın “Polis olmak istiyorum” dileğinin gerçekleşmesi etkinliğine katılmıştı.



Türkiye’de ikinci kazası

Türkiye’de ilk ölümlü Alouette II kazası 20 Temmuz 1996’da meydana geldi. Antalya Kemer’de trafik denetimi yapan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait helikopter, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. İnfilak eden helikopterde Pilot Başkomiser Mehmet Yener, Pilot Komiser Tahsin Demirayak, polisler Salih Güngör ve Raşit Ermenek şehit oldu.

Kazada, hem eşi Ragıp Ali Bilgen’i hem 9 yaşındaki tek çocuğu Abdullah Tarık’ı kaybeden Ayşe Bilgen, “Allahıma dua ediyorum beni de alsın diye. Babanla orada doya doya oyna” diyerek ağladı.