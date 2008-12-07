Tek hapşırık 150 kişiye mikrop bulaştırıyor

Hapşırırken mendil kullanmak mikroplara engel olmuyor...



İngiltere'de bin 300 çalışan arasında yapılan araştırmaya göre hapşırma ya da öksürme sırasında mendil kullanmak mikropların yayılmasını engellemiyor. Özellikle de otobüs ve metroların yoğun olduğu saatlerde sadece tek bir hapşırık ya da öksürme en az 150 kişinin mikrop kapmasına neden oluyor.



Bugün’de yayımlanan haberde, tek bir hapşırığın 10 bin damlacıktan oluştuğunu söyleyen doktor Roger Henderson, insanların bu damlacıklara toplu taşıma araçlarında bulunan oturma alanlarına, kol tutma yerlerine dokunarak mikrop kaptığını söyledi. Araştırmaya göre her üç erkekten biri yanında mendil taşımazken, kadınların ise yüzde 81'i her zaman çantasında mendil taşıyor.

