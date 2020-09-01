Tek haneli küçülme piyasalara etki etmedi, dolar 7.36 TL'den işlem görüyor

Dolar kuru güne 7.36 TL’den başlarken, Merkez Bankası’nın likidite adımları ve AB ile ilişkiler izlenmeye devam ediyor.

Piyasalarda dün yüzde 9.9 daralmaya işaret eden ikinci çeyrek büyüme verileri piyasalarda yeni bir haber olarak algılanmadı. Yatırımcılar daha çok önümüzdeki dönem büyümenin nasıl seyredeceğini izliyorlar

Hem ekonomistler hem de ekonomi yönetimi yılın ikinci yarısında ekonomide toparlanma olacağını öngörüyor. Ancak bunun hızına ve sürekliliğine ilişkin beklentiler farklı seviyelerde.

Dolar haftaya 7.33 TL’den başlamıştı ancak 9.9’luk küçülme, daralma tek hanelerde kalsa da piyasalara etki etmedi. Salı gününe 7.35 TL’den başlayan dolar 7.36-7.37 TL bandında ilerliyor.

Euro 8.82 TL’ye yükselirken, sterlin ise 9.87 TL’den işlem görüyor.