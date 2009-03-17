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Yaşam

Tek hamlede midede

Teriyer cinsi köpek sahibinden habersiz evden ayrılınca dev bir yılanın kurbanı oldu. Aç hayvan teriyer köpeği bir defada yuttu.

17 Mart 2009 02:00

Teriyer cinsi köpek sahibinden habersiz evden ayrılınca dev bir yılanın kurbanı oldu. Aç hayvan teriyer köpeği bir defada yuttu.


Avustralya'nın kuzeyindeki Katherine bölgesinde teriyer cinsi bir köpek dev piton yılanının kurbanı oldu. Sahibinden habersiz evi terk eden köpek, arka bahçede piton tarafından yenildi.

Köpeğin sahibi yılanı buldu ama artık çok geçti. Köpek yılanın gövdesinde bir çıkıntı gibi duruyordu. Yılanın, köpeği tasma ve künyesiyle birlikte yuttuğu belirtildi.

Sevimli köpeğin sahibi yılanın karnının yarılarak, çok sevdiği köpeğinin kurtarılmasını istedi ama uzmanlar bunun mümkün olmadığını söyledi. Yılan yuttuğu anda köpeğin korkudan bile ölmüş olabileceği belirtildi.

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