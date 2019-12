'Tek favori biziz'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex, "Taraftarlarımız rahat olsun. Fenerbahçe'den başka bir takımın şampiyon olması sürpriz olur'' diye konuştu.



Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Alex de Souza, sarı-lacivertli takımın her zaman şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu belirterek, ''Fenerbahçe'den başka bir takımın şampiyon olması sürpriz olur'' dedi.



Fenerbahçe Kulübü'nün aylık resmi dergisinin eylül sayısına röportaj veren Alex, Turkcell Süper Lig'de bu yıl sürpriz yaşanmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek, ''Maalesef geçen sene bu sürprizin olmasını engelleyemedik, ancak bu yıl böyle bir sürprizin yaşanmayacağını söyleyebilirim. Taraftarlarımız bu konuda rahat olsun'' değerlendirmesini yaptı.



Alex, Avrupa kupalarında geçen sezon yakaladıklarının da üzerinde bir başarı yakalamak istediklerini vurgulayarak, ''Her takım daima daha ileriye gitmek ve başarılarını kalıcı hale getirmek ister. Mutlak başarı bu düşünceyle gelir. Tüm Fenerbahçe camiasının özlemini duyduğu Avrupa'nın en büyük kupasını kazanma hedefi ancak bu düşünceyle gerçekleştirilir'' dedi.



''KALICI OLAN FENERBAHÇE'DİR''

Alex de Souza, Aurelio ve Kezman'ın ayrılışının takımın nasıl etkileyeceği şeklindeki bir soruyu, ''Futbol bir takım oyunudur ve ne kadar iyi futbolcu olursa olsun, her oyuncunun bir alternatifi mutlaka vardır. Biz, arkadaşlarımızdan ayrılmak istemezdik, ancak bunlar profesyonel futbolda her zaman yaşanacak olaylar. Giden arkadaşlarımızın yeri gerekirse takım içinden, gerekirse yapılacak transferlerle takım dışından bir şekilde doldurulur. Önemli olan Fenerbahçe'de oynayan futbolcular değildir. Önemli olan Fenerbahçe'nin kendisidir. Futbolcular gelir ve gider, ama kalıcı olan ve daima kalıcı olacak olan Fenerbahçe'dir'' şeklinde yanıtladı.



Alex, bu sezon taraftarlarına daha çok koşan, daha çok mücadele eden ve zor gol yiyen bir Fenerbahçe izlettireceklerini, teknik direktörleri Aragones'in, İspanya Milli Takımı'na oynattığı futbolu sarı-lacivertli takıma uygulatmak istediğini kaydetti.



Aragones ile arasında herhangi bir sorun olmadığını belirten Alex, takım kaptanı olduğu için İspanyol teknik adamla sürekli konuştuklarını anlattı.