Tek e-beyanname 1 Mart'a ertelendi

SGK bildirimleri ve muhtasar beyannameyi tek bir beyan üzerinde birleştirilen MUHSGK uygulamasına kısmi süre uzatımı geldi, 1 Mart'a ertelendi.

18 Şubat 2017’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, muhtasar beyanname ile SGK’ya verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilerek, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” olarak verilmesini öngörüyordu. Dün yayınlanan tebliğ ile birlikte, 18 Şubat 2017’de yayınlanan tebliğe geçici 4’üncü madde eklendi ve bu maddenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirlendi. Diğer maddelerinin yürürlük tarihi ise 1 Mart 2020’ye uzatıldı.

Geçici 4’üncü madde, Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki mükelleflerin bu uygulamaya geçiş süreçlerini belirlerken, bunların beyannamelerini elektronik ortamda vermelerine ilişkin şartları düzenliyor.

Tek e-beyanname: Vergi dairesine gönderilmesine gereken beyannamelerin, ilgili usul kanunlarına göre elektronik ortamda iletilmesi.