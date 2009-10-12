Tek doz yeterli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), H1N1 virüsünün aşısının tek doz kullanımının sınırlar ötesi grip salgınına karşı yeterli koruma sağlayabileceğini bildirdi.



DSÖ'nün aşı araştırma merkezi başkanı Marie-Paule Kieny, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ortaya çıkan bütün veriler tek dozun yeterli olduğunu gösteriyor" dedi.



H1N1 virüsüne karşı geliştirilen aşının ilk tahminlerden daha fazla üretilebildiğini belirten Kieny, "Bir ara korkulandan daha fazla sayıda aşı bulunabilecek" diye konuştu.



Kieny, yaklaşık 100 düşük ve orta gelirli ülkede virüsün yayılmasının önlenmesi için sağlık çalışanlarına bağışıklık sağlamak üzere bağışlanacak aşıları DSÖ'nün temin edeceğini belirtti.

