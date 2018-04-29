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BBC Türkçe

Tek çocuk politikasının sonu: Bu yıl Çin'de doğan bebeklerin yarısından fazlası ikinci çocuk

Çin'de bu yılın ilk beş ayında doğan çocukların yarısından fazlasının ailelerin ikinci çocuğu olduğu açıklandı. Bunun geçen yıl aynı döneme göre yüzde 8,5 oranında bir artış olduğu kaydediliyor. Çin tek çocuk politikasına geçen yılın başında son vermişti.

29 Nisan 2018 20:30

Çin'de bu yılın ilk beş ayında doğan çocukların yarısından fazlasının ailelerin ikinci çocuğu olduğu açıklandı. Çin yönetimi, 1 Ocak 2016'da tek çocuk politikasını resmi olarak kaldırmıştı.

Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu (NHFPC), Ocak ile Mayıs 2017 arasında yedi milyondan fazla bebeğin doğduğunu, bunların yüzde 57,7'sinin ikinci çocuk olduğunu açıkladı.

Komisyonun başkan yardımcısı Wang Peian, yaptığı açıklamada bunun geçen yıl aynı döneme göre yüzde 8,5 oranında bir artış olduğunu kaydetti.

Wang ülkede doğurgan kadın sayısındaki azalmaya rağmen ikinci çocukların doğum oranında artış görülmesinin olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Ancak eğitim masraflarının yüksek olması nedeniyle halen pek çok ailenin ikinci çocuğu yapmakta çekinceli davrandığı belirtiliyor.

Komisyonun açıklamasında doğum yapan kadınların önemli bir kısmının yaşının 35'in üzerinde olduğu kaydediliyor.

Bu yıl yaşı en ilerlemiş hamile kadının 56 yaşında olduğu açıklandı.

Çin'de doğum oranını ve nüfus artışını azaltmak amacıyla 1979'dan bu yana uygulanan tek çocuk politikasının şimdiye kadar 400 milyon doğumu engellediği tahmin ediliyor.

Yasağa uymayan aileler para cezasından işten atılmaya ve zorla kürtaja kadar çeşitli cezalara çarptırılıyordu.

Komünist Parti'nin tek çocuk politikasını kaldırma kararında nüfusun yaşlanmasının etkili olduğu bildiriliyor.

Ülkede geçen yıl 18,46 milyon çocuk dünyaya geldi.

Bu 2000 yılından bu yana ülkedeki en yüksek doğum oranıydı.

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