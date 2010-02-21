'Tek bir hileciyi yakalamak için milyonlar harcanıyor'

T24 -

FIFA Tıp Komisyonu yetkililerinden Jiri Dvorak, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Sun City kentindeki basın toplantısında, yılda yaklaşık 33 bin doping testi yapıldığını ve bu testlerin her birinin maliyetinin yaklaşık 1000 dolar olduğunu belirtti.''Her yıl yapılan 33 bin testten sadece 10 tanesi pozitif çıkıyor'' diye konuşan Dvorak, buna göre testlerin yaklaşık 10 binde üçünün pozitif çıktığını söyledi.Dvorak, ''Maçlar sırasında ya da maçlar haricinde de yapılsa bireysel sistematik testlerin gerçekten etkisiz olduğunu düşünüyoruz. Bunun yerine seçkin takımlara haber verilmeden, zaman belirtmeden yapılacak testler daha önleyici olabilir'' dedi.Testlerin maliyetinin de çok fazla olduğunu söyleyen Dvorak, ''Tek bir hileciyi yakalamak için futbol dünyası 3 milyon dolar harcıyor'' diye konuştu.