-Tek başına yasa meşruiyet tartışmasına zemin hazırlar ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, yeni Anayasanın TBMM tarafından yapılacağını belirterek, ''Meclis bunu yaparken, halkın tamamı adına yapmış olacak. Yoksa siyasi iktidarın tek başına yapmış olduğu bir yasa meşruiyet tartışmasına zemin hazırlar'' dedi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011-20Eğitim-Öğretim Yılı, düzenlenen törenle başladı. Törene, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, yüksek yargının bazı üyeleri katıldı. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karakullukçu, yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, yasaları halk adına TBMM'nin yaptığını belirterek, yeni Anayasayı yapmaya yetkili kurumun da TBMM olduğunu söyledi. Yeni Anayasa çalışmalarına, kendilerine sorulduğu takdirde katkı vereceklerini ifade eden Karakullukçu, ''Meclis yeni Anayasa'yı yaparken, halkın tamamı adına yapmış olacak. Yoksa siyasi iktidarın tek başına yapmış olduğu bir yasa meşruiyet tartışmasına zemin hazırlar. Bugün iktidarda olan partimiz veya hükümetimiz doğrusunu yapıyor. Yeterli çoğunluğu olsa dahi, bugün yok ama, bunu yapmamalı. O da yapmıyor zaten, diğer partilere soruyor' diye konuştu. Hükümete Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmesiyle ilgili sorular üzerine de Karakullukçu, Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinin, Meclis'in belli bir süre için verdiği yetkinin hükümet tarafından kullanılması olduğunu ifade etti. Karakullukçu, ''Meclis vermiş, hükümetin kanun yapma yetkisi yok ama hükümete yetki verilmiş. Danıştay'ın görüşü alınır mıydı, alınmaz mıydı? Sorarlarsa biz de görüş bildirirdik, sormadıkları için görüş bildirmedik'' dedi.