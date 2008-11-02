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Yaşam

Tek başına bildi, milyoner oldu

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 564 bin 938 YTL 60 YKr ikramiye kazandı.

02 Kasım 2008 02:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Çekilişte kazandıran numaralar; 3, 7, 19, 26, 32 ve 40 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 564 bin 938 YTL 60 YKr ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 501 kişi, bin 406 YTL 10'ar YKr, 4 bilen 21 bin 588 kişi, 18 YTL 20'şer YKr, 3 bilen 378 bin 788 kişi de 3 YTL 30'ar YKr ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul-Sarıyer'deki bayiye yatırdığı belirlendi. Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 912 bin 296 YTL 70 YKr ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 347 bin 378 YTL 1 YKr, KDV olarak 1 milyon 554 bin 519 YTL 89 YKr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 869 bin 399 YTL 26 YKr aktarılacak.

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