Tek başına 28 üniversiteye bedel

Hükümet, “her ile bir üniversite” sloganı ile hareket ederken, geçen yıl kurulan 17 üniversite ile bu yıl bütçeye yeni giren 9 üniversitenin toplam bütçesi İstanbul Üniversitesi'nin bütçesine yetişemedi. 2009 mali yılı genel bütçe ödenekleri belirlendi. Geçen yıl ve bu yıl kurulan 28 üniversiteye toplam 406 milyon 450 bin YTL bütçe ayrıldı.



Geçen yıl Karaman, Ağrı, Sinop, Siirt, Nevşehir, Karabük, Kilis, Çankırı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Kırklareli, Osmaniye, Bingöl, Muş, Mardin ve Batman'da kurulan 17 üniversiteye 2008 yılında toplam 150 milyon 221 bin YTL bütçe ayıran hükümet bu yıl bu üniversitelerin bütçesini iki kat artırarak ödeneklerini 305 milyon 449 bin YTL olarak belirledi. Yeni kurulmaları nedeniyle bütçelerini yatırım, mal alımı ve personel giderlerine harcayan bu üniversitelerin araştırma yapma şansı bu bütçe ile bulunmuyor. Hükümet, söz konusu üniversitelerin araştırmalarını Avrupa Birliği (AB) projelerine girerek yapmalarını öngörüyor.



9 üniversiteye 101 milyon YTL



Bu yıl ilk kez bütçeye giren 9 üniversitenin durumu da farklı değil. Kurulan 9 üniversiteye ayrılan toplam bütçe 101 milyon YTL oldu. Yeni kurulan üniversiteler arasında ise en büyük payı 20 milyon 972 bin YTL ile Gümüşhane Üniversitesi alırken, Bartın Üniversitesi 13 milyon 382 bin YTL pay aldı. İstanbul'a yakın olması nedeniyle rektörlük seçimlerinde en fazla adayın yarıştığı Yalova Üniversitesi'nin bütçesi 8 milyon 540 bin YTL'de kalırken, üniversiteler arasında en az bütçe 7 milyon 961 bin YTL ile Iğdır'a verildi. 2009 mali yılı genel bütçe ödeneklerine göre İstanbul Üniversitesi bütçeden 486 milyon YTL pay alırken, Hacettepe Üniversitesi 345 milyon YTL, Gazi Üniversitesi 319 milyon YTL, Ankara Üniversitesi 340 milyon YTL, Ege Üniversitesi ise 297 milyon YTL, Marmara Üniversitesi 227 milyon YTL, ODTÜ 226 milyon YTL, Selçuk Üniversitesi 248 milyon YTL, Dokuz Eylül Üniversitesi 242 milyon YTL pay alıyor. Yeni kurulan üniversitelerin bütçeden aldığı toplam pay ise bu üniversitelere ancak yetişiyor.

