-Tek başımıza 169 bin derslik yaptık İSTANBUL (A.A) - 22.01.2012 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, tüm Cumhuriyet tarihi boyunca 334 bin 800 derslik yapıldığını belirterek, ''Halbuki bizim 8 yıllık iktidarımız döneminde tüm Türkiye'de tam 169 bin 200 derslik yapıldı. Tüm Türkiye tarihi boyunca yapılmış olan derslik sayısının yarısından fazlasını biz tek başımıza yaptık'' dedi. Dinçer, Arnavutköy Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Arnavutköy 2. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, geçen 9 yıllık iktidarları süresince duble yollar, KÖYDES projeleri yaptıklarını, hastaneleri birleştirdiklerini, dünyanın en kapsamlı ve geniş sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri sistemlerini kurduklarını söyledi. AK Parti'nin hizmet anlayışının ve kapasitesinin genişlediğini dile getiren Bakan Dinçer, AK Parti ailesi olarak yaptıkları hizmetlerin farkında olduklarını, ancak topluma anlatılması sorumlulukları bulunduğunu ifade etti. Bakan Dinçer, ''Otoyollarıyla, havaalanlarıyla, raylı sistemleri ve hızlı trenleriyle Türkiye'nin adeta çehresini değiştirdik. Tüm Cumhuriyet tarihi boyunca 334 bin 800 derslik yapıldı. Halbuki bizim 8 yıllık iktidarımız döneminde tüm Türkiye'de tam 169 bin 200 derslik yapıldı. Tüm Türkiye tarihi boyunca yapılmış olan derslik sayısının yarısından fazlasını biz tek başımıza yaptık'' dedi. Bakanlık olarak tüm okullarda akıllı tahta uygulamasına geçeceklerini, öğrencilere tablet bilgisayar vereceklerini de anlatan Dinçer, ''Çocuklar, tablet bilgisayarla hem okulda hem de evlerinde internet hizmeti alıp ödevlerini yapabilecek. Artık kitap taşıma olmayacak. Çocuklar internet kafelerden kurtulacak. Tüm bunlar iyi hizmetler değil midir? Tüm bunları sizden aldığımız güçle yapıyoruz'' diye konuştu. -Diğer konuşmalar- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, milletin Türkiye'nin geleceğini emanet ettiği AK Parti'nin içerisinde siyaset yapmaktan gurur duyduğunu belirtti. Dünyanın çok küçüldüğünü, tüm insanların kaderlerinin birbirine eklendiğini, birbirine bağlandığını ifade eden Topbaş, Türkiye'de AK Parti'nin ortaya çıkışının ve Türkiye'nin şu an geldiği mesafenin de millet için gurur meselesi olduğunu kaydetti. Topbaş, ''Her biriniz birer Recep Tayyip Erdoğan'sınız, her biriniz birer bakansınız, Kadir Topbaş'sınız, milletvekilimiz gibisiniz, il başkanısınız. Kendinizi böyle göreceksiniz. Bize baktığınızda kendinizi bizde göreceksiniz'' dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ise Başbakan Recep Erdoğan'ın, ''İstanbul ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar'' dediğini hatırlatarak, Türkiye'nin ayağa kalkmasının motor gücünün milletvekilleri olduğunu belirtti. Kongreye, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve partililer katıldı.