Tehlikeli yöneliş

PKK’nın gösterilerde çocukları öne sürmesi tartışma yaratırken, Diyarbakır’da önceki gün polise taş atan çocukları taşlayan bir grup çocuk objektiflere takıldı



Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın gösterilerde çocukları öne sürmesi tartışma yaratırken, Diyarbakır’da polise taş atan çocuklara taşla karşılık veren çocukların objektiflere yansıması, bölgede tehlikeli bir yönelişin işareti olarak yorumlandı.



Çok sayıda DTP’linin gözaltına alındığı son operasyon, Diyarbakır’da zaman zaman cadde ve sokaklarda çeşitli eylemlerle protesto edildi. Önceki gün yapılan gösterilerde merkez Bağlar ilçesinde de çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 300 kişi, yolu kapatarak polise taş atmaya başladı.



Polise destek



Emek Caddesi’ni trafiğe kapatan gruba polis tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Çocuklar ara sokaklara kaçarken, müdahale sırasında polislerin yanında biriken yaklaşık 100 kadar çocuk da polislerle birlikte barikatları yıkarak, caddenin karşı tarafında bulunan ve polislere taş atan çocukları taşladı.



Olaylarda birçok araçta taşlar nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, gösteriler ara sokaklarda da devam etti. Olaylarda gözaltına alınan olmadı



Elazığ’da oturma eylemi



PKK operasyonunda çoğu DTP’li 51 kişinin tutuklanması, dün de protesto edildi. Elazığ’da DTP’liler tarafından 10 dakikalık oturma eylemi yapıldı. DTP İl Başkanı Baki Yıldırım, partilerine yönelik tutuklamalar ve operasyonları kınadı.



21 kişi tutuklandı



Adıyaman’da Abdullah Öcalan’ın doğum gününde Şanlıurfa’da çıkan olayları protesto etmek için düzenlenen gösteriye katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 kişiden 16’sı da tutuklandı.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde de DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün gezisi sırasında slogan attıkları ve PKK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklandı.



Diyarbakır’da DTP’lilerin gözaltına alınmasını protesto eden çocuklar polise taş atarken, bir grup çocuk da polisle birlikte barikatları temizledi ve karşı gruptan çocukları taşladı.



