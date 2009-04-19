T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tehlikeli yöneliş

Diyarbakır’da önceki gün polise taş atan çocukları taşlayan bir grup çocuk objektiflere takıldı

19 Nisan 2009 03:00

PKK’nın gösterilerde çocukları öne sürmesi tartışma yaratırken, Diyarbakır’da önceki gün polise taş atan çocukları taşlayan bir grup çocuk objektiflere takıldı

Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın gösterilerde çocukları öne sürmesi tartışma yaratırken, Diyarbakır’da polise taş atan çocuklara taşla karşılık veren çocukların objektiflere yansıması, bölgede tehlikeli bir yönelişin işareti olarak yorumlandı.

Çok sayıda DTP’linin gözaltına alındığı son operasyon, Diyarbakır’da zaman zaman cadde ve sokaklarda çeşitli eylemlerle protesto edildi. Önceki gün yapılan gösterilerde merkez Bağlar ilçesinde de çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 300 kişi, yolu kapatarak polise taş atmaya başladı.

Polise destek

Emek Caddesi’ni trafiğe kapatan gruba polis tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Çocuklar ara sokaklara kaçarken, müdahale sırasında polislerin yanında biriken yaklaşık 100 kadar çocuk da polislerle birlikte barikatları yıkarak, caddenin karşı tarafında bulunan ve polislere taş atan çocukları taşladı.

Olaylarda birçok araçta taşlar nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, gösteriler ara sokaklarda da devam etti. Olaylarda gözaltına alınan olmadı

Elazığ’da oturma eylemi

PKK operasyonunda çoğu DTP’li 51 kişinin tutuklanması, dün de protesto edildi. Elazığ’da DTP’liler tarafından 10 dakikalık oturma eylemi yapıldı. DTP İl Başkanı Baki Yıldırım, partilerine yönelik tutuklamalar ve operasyonları kınadı.

21 kişi tutuklandı

Adıyaman’da Abdullah Öcalan’ın doğum gününde Şanlıurfa’da çıkan olayları protesto etmek için düzenlenen gösteriye katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 kişiden 16’sı da tutuklandı.
Bitlis’in Güroymak ilçesinde de DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün gezisi sırasında slogan attıkları ve PKK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklandı.

Diyarbakır’da DTP’lilerin gözaltına alınmasını protesto eden çocuklar polise taş atarken, bir grup çocuk da polisle birlikte barikatları temizledi ve karşı gruptan çocukları taşladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24