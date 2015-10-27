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Dünya
Deutsche Welle

Tehlikeli yolculuğun bilançosu açıklandı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği açıkladı: Bu yılın başından beri Avrupa'ya Akdeniz üzerinden 700 binden fazla mülteci geldi.

27 Ekim 2015 18:23


Merkezi Cenevre'deki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu yılın başından beri Avrupa'ya yönelen sığınmacı akınının bilançosunu açıkladı.

BM yetkilileri, insan kaçakçılarının arabulucuğu ile deniz yoluyla Avrupa ülkelerine 700 binden fazla kişinin ulaştığını, 3 bin 210 kişinin de ya hayatını kaybettiğini ya da kayıp olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Teknelerle yolculuk yapanlardan 560 bininin Yunanistan'a, 140 bininin de İtalya'ya geldiği ifade edildi. Yaklaşık bin kişinin İspanya'ya, 100 kadar mültecinin de Malta'ya ulaştığı ifade edildi.

En çok Midilli'ye gittiler

Bu yıl mülteci durumuna düşen kişilerin sayısında büyük bir artış yaşandığına işaret eden yetkililer, 160 binden fazla kişinin de Türkiye üzerinden Yunanistan'ın Ege'deki adalarına gittiğine işaret etti. Bunlardan 100 bininin hedefi de Midilli Adası oldu.

Mültecilerin kaçtığı ülkelerin başında açık ara Suriye geliyor. Yunanistan'a gelen mültecilerin 280 bininin Suriyeli olduğu ve Suriye'yi sırasıyla Afganistan, Eritre ve Irak'ın izlediği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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