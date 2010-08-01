-TEHLİKELİ FİRARİ MAHKUMLARA HAVADA ARAMA PHOENIX (A.A) - 01.08.2010 - ABD'nin Arizona eyaletinde cezaevinden kaçan ve silah zoruyla iki kamyon şoförünü kaçıran üç cinayet hükümlüsü, helikopterler ve özel eğitimli köpeklerle aranıyor. Yetkililer, Arizona Eyalet Cezaevinden delik açarak kaçan tehlikeli 3 mahkumun bir kamyonun iki şoförünü silah tehdidiyle kaçırıp iki saat uzaklıktaki Flagstaff'a aracı sürmeye zorladıklarını belirtti. Kamyon şoförlerini burada zarar vermeden bırakan mahkumları bulmak için polis helikopterleri ve köpekler seferber edildi.