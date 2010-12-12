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TEHLİKE UCUZ ATLATILDI DÖRTYOL (A.A)

12 Aralık 2010 12:36

-TEHLİKE UCUZ ATLATILDI DÖRTYOL (A.A) - 12.12.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Botaş tesisinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Dörtyol'un Yeniyurt köyü yakınlarındaki Botaş tesisinde, 150 bin varil ham petrolün bulunduğu akaryakıt tankına yıldırım düştü. Tesis çalışanlarının müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışan yangın, kısa sürede büyüdü.  Yangına Dörtyol, İskenderun, Erzin ve Adana'nın Ceyhan ilçe belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında ölen ve yaralanan olmadığı, maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Dörtyol Kaymakamı Hacı Hasan Özyiğit, AA muhabirine, tesiste hasar tespit çalışması yapıldığını söyledi.

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