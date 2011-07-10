-TEHDİT NOTU UÇAK İNDİRDİ CHICAGO (A.A) - 10.07.2011 - Amerikan United Airlines'a ait San Francisco-Frankfurt seferini yapan uçak, bulunan tehdit notu üzerine Chicago'ya iniş yaptı. Havayolu şirketinin sözcüsü Charles Hobart, mürettebattan bir kişinin uçağın tuvaletinde tehdit mesajı bulduğunu, tedbir için Chicago'ya iniş yapıldığını kaydetti. Hobart, 926 sefer sayılı uçağın Uluslararası O'Hare Havaalanına inişinin ardından uçakta aramalar yapıldığını belirtti. Sözcü, aramalardan sonra uçağın Almanya'ya gitmesine izin verildiğini bildirdi.