Tehdit gibi açıklama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Trabzonspor'un federasyon genel kurullarında belli güçleri olduğunu ve bundan sonra MHK'nın daha dikkatli olmasını gerektiğini söyledi.







Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ''Hakem hataları olur. Ama Sivasspor, Kayserispor ve Bursaspor maçlarıyla bir seri şeklinde olması enteresan ve düşündürücü'' dedi.



Şener, kulüp olarak bu konuda açıklama yaptıklarını anımsatarak, ''Demeç vermenin dışında yapacak bir şey yok'' dedi.



Bursaspor maçında yardımcı hakemin bayrağının arkasına sığınılmaması gerektiğini ifade eden Şener, ''Bu takım orada 3 tane gol atmalıydı. Bursaspor maçında hakemin verdiği karar öne çıkıp, 3 hafta üst üste bu durumlar olunca herkes ona sarılıyor. Doğrudur, bu hatalar olmamalıdır. Her zaman 3 gol atamayabilirsin, ama şu anda yapacak bir şey yok'' diye konuştu.



Şener, ''Bundan sonra MHK dikkat eder. Etmezse biz ne yaparız. Trabzonspor'un, federasyonunun genel kurullarında belli güçleri vardır. Gider federasyon başkanına dersin ki 'MHK'yi değiştir'. O da derse ki 'hayır değiştiremem'. O zaman dersin ki 'ben seçim çalışması için elimden gelen gayreti yapacağım'. Başka yapacağın bir şey var mı?'' dedi.



Yardımcı hakemlerin eğitim düzeylerinin arttırılması gerektiğini kaydeden Şener, ''Böylece daha az hata olur diye düşünüyorum. Orta hakemler de yan hakemlerin verdiği her karara uyuyorlar. Yardımcı hakemin ismi unutulur, ama orta hakemin ismi akılda kalır'' diye konuştu.



Ligde her takımın hakem hatasıyla karşılaşabileceğini ifade eden Şener, ''Hakem hatası olur. Fenerbahçe'nin de penaltısı verilmedi mesela, ama Sivasspor, Kayserispor ve Bursaspor maçlarıyla bir seri şeklinde olunca enteresan ve düşündürücü. Çok formsuz hakemler bize denk düşüyor. Mahmut beyle de konuştuk. Şimdi bu hafta maçı geldi. O maçta da hakem hata yaparsa ne yapacağız'' dedi.



Transfer konusunda çalışmalarının bulunduğunu kaydeden Şener, ''Şu anda ekonomik kriz var. Kulübün ekonomik menfaatleri doğrultusunda takıma direkt katkı sağlayacak oyuncu bulursak transfer yapacağız'' diye konuştu.