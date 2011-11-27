Tehdit eden kaynanaya uzaklaştırma



T24- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aile içi şiddetle mücadele için Türkiye çapında örnek olan yeni bir modele geçti ve 27 Haziran’da bu konuda özel bir büro kurdu.

Hürriyet'in haberine göre büroda, konularında uzman 4 savcı görevlendirildi. Özel büroya başvurular her geçen gün artıyor. Büro bir süre önce aile içi şiddetin önlenmesine yönelik öneri ve tespitlere ilişkin rapor da hazırladı. Raporda, 4320 sayılı Ailenin Korunması Kanunu’ndaki hüküm de dikkate alınarak, şiddet suçuna iştirak ettiklerinin belirlenmesi durumunda aynı evde yaşayan ya da mağdurun yakınında olan, eve sürekli gidip gelen kaynana, kayınpeder, kayınbirader, görümce gibi aile bireyleri hakkında da “Tedbir kararı” uygulanması önerildi.





Yeter E.’nin başvurusu





2 çocuk annesi Yeter E.’nin kocası ve kaynanası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru, özel büro raporunda yer alan bu önerinin hayata geçirilmesi ve benzer davalara örnek olması açısından ilginç bir kararla sonuçlandı. Başvuruyu inceleyen, “Aile İçi Şiddet” suçlarına bakmakla görevli Cumhuriyet Savcılığı, nöbetçi aile mahkemesine başvurarak, karısına şiddet uygulayan koca Harun E. hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini istedi.





Hâkimin örnek kararı





Savcılığın başvurusunu inceleyen Ankara 11’inci Aile Mahkemesi Hâkimi Mustafa Karadağ, karısına şiddet uyguladığı tespit edilen koca Harun E. hakkında 6 ay evden uzaklaştırma kararı verdi. Karadağ, aynı evde yaşayan ve oğlunun şiddet uyguladığı gelini Yeter E.’ye kötü söz sarf edip tehdit ederek olaya iştirak eden kayınvalide Arife E. hakkında da 6 ay süre ile evden uzaklaştırma ceza verdi.

Evden gelin uzaklaştı

Ancak, komşuları, şiddet nedeniyle Yeter E.’nin 2 çocuğunu alarak ailesinin yanına döndüğünü söylediler. Pursaklar’daki evde ise haklarında uzaklaştırma kararı verilen koca Harun E. ile annesi Arife E. kalıyor.

Eş de olur akraba da

Hâkim Mustafa Karadağ, 24 Kasım’da aldığı kararın gerekçesinde, “Yasa sadece eşleri değil, aynı çatı altında oturan aile bireylerini şiddetten korumayı amaçlamış, şiddet uygulayan aile bireyleri hakkında da tedbir uygulanabileceğini öngörmüştür” dedi.

