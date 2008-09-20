Teğmenlere 'Hizbul Tahrir' suçlaması

Ergenekon'da yeni gözaltılar



İstanbul Merkez Komutanlığı’nda işlemleri süren beş teğmen ve bir askeri öğrencinin, Hizbul Tahrir isimli dini motifli örgüte yakın oldukları ileri sürüldü.Ergenekon’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Ülkü Ocakları Başkanı avukat Levent Temiz, sanatçı Nurseli İdiz, “Sisi” lakaplı menajer Seyhan Soylu ve beş muvazzaf askerin bulunduğu 19 şüphelinin sorgu ve işlemlerinin tamamlanması için ek gözaltı süresi alındı.Temiz, Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulanırken, diğer sivil sanıklar Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sorgulanıyor. Şüphelilerden bazılarının avukatları, dün emniyete gelerek müvekkilleriyle görüştü.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tutulan müvekkili avukat Levent Temiz ile görüşen avukat Mehmet Işık, “terör örgütü üyesi olmak” suçundan Bakırköy’deki evinden gözaltına alınan Temiz’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.Temiz’in gözaltına alınmasında, “öldürülen gazeteci Hrant Dink’e ilişkin olarak daha önce yaptığı açıklamalarının bir etkisi olup olmadığı” da sorulan avukat Işık, “Müvekkilim bu konuda Şişli Adliyesi’nde yargılandı ve beraat etti. Gözaltına alınmasının bununla ilgisi olduğunu düşünmüyorum” dedi.Temiz için ek gözaltı süresi alındığını da bildiren avukat Işık, müvekkilinin avukat olması nedeniyle ifadesinin Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağını düşündüğünü ifade etti.İstanbul Merkez Komutanlığı’nda işlemleri süren beş teğmen ve bir askeri öğrencinin, Hizbul Tahrir isimli dini motifli örgüte yakın oldukları ileri sürüldü.Gözaltında bulunan Bayrak FM çalışanı bir kişinin de İstanbul ABD Başkonsolosluğu’na yapılan saldırıda öldürülen bir teröristle irtibatlı olduğu iddia edildi. Radyoda çalışan bu kişinin, saldırıda öldürülen teröristle telefon görüşmelerinin tespit edildiği öne sürüldü. “Sisi” lakaplı Seyhan Soylu’nun ise 28 Şubat süreci ve sonrasındaki ilişkilerinden ötürü sorgulanacağı belirtildi."Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 teğmen ile 1 askeri öğrenci, adliyeye sevk edildi.Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla önceki gün çeşitli illerde gözaltına alınarak İstanbul Merkez Komutanlığı'na getirilen 5 teğmen ile 1 askeri öğrenci, Beşiktaş'taki İnzibat Komutanlığı'na gönderildi.Buradaki işlemleri tamamlanan ve sivil giyimli oldukları görülen bu kişiler, yine sivil kıyafetli inzibatlar tarafından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Muvazzaf askerlerin ellerinin kelepçeli olmadığı görüldü