Teğmen Çelebi Harbiye Marşı ile tahliye oldu

T24 - İkinci Ergenekon davasında üç yıldan beri tutuklu olan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Hasdal Askeri Cezaevi’nden Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç’ın omuzlarında trompet eşiliğinde Harbiye Marşı okunarak uğurlandı...

Gözaltındayken telefonuna ‘sehven’ 139 adet Hizbuttahrir üyesinin telefonunun yüklendiği ortaya çıkan 2. Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Teğmen Mehmet Ali Çelebi, önceki gece tahliye oldu. Teğmen Çelebi’nin 3 yıl yattığı Hasdal Askeri Cezaevi’ne vedası törenle oldu.

Çelebi’nin avukatı Serkan Günel’in verdiği bilgilere göre, Çelebi cezaevinden uğurlanırken, Poyrazköy davası sanıklarından Binbaşı Eren Günay ve Balyoz davası sanıklarından Albay Nedim Ulusan cezaevinde etkinliklerde kullandıkları ortak alanda bulunan trompetlerini alıp Harbiye Marşı’nı çalmaya başladı. Tutuklu tüm sanıklar da hep bir ağızdan marşa eşlik etti. Marş okunduktan sonra Çelebi’yi Balyoz Davası’nın tutuklu sanıkları Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ve Foça Çıkarma Gemileri Komutanı Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar omuzlarına aldı. Diğer sanıklardan Yarbay Mustafa Dönmez de Çelebi’yle ağlayarak vedalaştı.

Halen görevde olan Çelebi, avukatı aracılığıyla konuştu.

Yarın, Ankara’da Kara Kuvetleri Komutanlığı’nda helikopter pilotluğu görevine başlayacağı belirtilen Çelebi, önce bugüne kadar kullanmadığı iznini yapacağını söyledi.



Çelebi, “Açıkçası içeride komutanlarımı bırakmış olmamın hüznü var üzerimde. Bu nedenle eğlence veya tatil gibi bir düşümcem yok. Kitap okumaya ve içeride öğrenmeye başladığım bağlama çalmayı ilerletmeyi düşünüyorum” dedi. İçeride sehven ile ilgili haberleri izlediğinde doğal olarak gururlandığını söyleyen Çelebi, komutanlarının kendisine, “Senin sayende Türk literatürüne sehven kelimesi ayrı bir anlam kazanarak yerleşti” dediklerini de söyledi. İçeride kendisini hiç yalnız hissetmediğini söyleyen Çelebi, şöyle konuştu: “Yarbay Mustafa Dönmez ve Albay Zeki Üçok ile iyi bir ağabey kardeş ilişkisi içinde oldum. Hiç tahliye talebinde bulunmamıştım. Çünkü içeride bu kadar komutanı varken tahliye talebinde bulunmak istememiştim” dedi.





