'Teğette sürtünme payı olacak'

Başbakan Erdoğan, G20 zirvesi için gittiği Londra'da yaptığı konuşmada IMF ile olumlu ilerlemeler sağlanacağını belirtti ve krizle ilgili tespitinde ısrar etti: Teğet geçmek demek etkilemeyecek değildir, bir sürtünme payı olacak ama en az bizi etkileyecek.



“Kriz teğet geçti” sözünün etkilemiyor anlamına gelmediğini savunan Erdoğan, "Teğet geçmek demek etkilemeyecek değildir, bir sürtünme payı olacak" ifadelerini kullandı.



Başbakan Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için gittiği Londra'da Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde düzenlenen "Küresel Kriz ve Türkiye'nin Rolü" konulu panelde konuştu.

“Son yüzyılın en önemli kriziyle karşı karşıyayız. Bu denli ağır bir kriz piyasalara güveni azalttı” diyen Erdoğan Türkiye'nin deneyimleri sayesinde krize hazırlıklı olduğunu belirterek "Bizim batan bir bankamız yok, Fon'a devredilen bankamız yok. Bankalarımızın hepsi kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Herkes bakkal dükkanı gibi banka açıyordu. Şimdi her müracaat eden banka açamıyor. Biz yatırım bankacılığını teşvik etmiyoruz" dedi.



Erdoğan, krizin Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha az etkilediğini rakamlar vererek anlattı.

Erdoğan, "Krizin başlangıcı olarak kabul edilen 10 Temmuz 2007'den bu yana lira dolar karşısında yüzde 28 değer kaybetti. Rusya ve Meksika paraları yüzde 31, Güney Afrika Rand'ı yüzde 35, sterlin yüzde 40 değer kaybetti. Bu somut krizin etkisinin hafif olduğuna somut bir örnektir. İMKB'nin değer kaybı da birçok gelişmiş ülkenin altında kaldı" diye konuştu.

Daha önce çok tartışılan "Kriz teğet geçecek" sözünü yeniden tekrarlayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kriz teğet geçecek" dedim, bundan rahatsız olanlar oldu. Bir sürtünme yapacak ama kriz en az bizi etkileyecek. Türkiye'de bugün geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde istikrar ve güven tablosu var. Krizle mücadele için 53 başlıkta önlem aldık. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz."



IMF ile görüşmeler yapıcı geçiyor



IMF ile ilişkilere de değiren Erdoğan, "IMF ile görüşmeleri yapıcı bir işbirliği çerçevesinde yürütüyoruz. Ne yapacağımıza, zamanlamasına bizler karar vereceğiz. Önümüzdeki dönemde olumlu ilerlemeler sağlanacağını ifade etmek istiyorum. Dönüşten sonra takvim belirlenip heyetlerle olan görüşmelere devam edilecektir" dedi.



Türkiye’ye yatırım yapan kaybetmez



Başbakan Türkiye'nin uluslararası yatırımcı için güvenli bir liman olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye'ye yatırım yapan kaybetmez. Para cıva gibidir, güvenli zemini nerede bulursa oraya kayar. Doğruluğunu bildiğimiz adımları atmaktan çekinmeyeceğiz. Paranın, sermayenin, emeğin, dini, milleti, ırkı ve vatanı olmaz. Önümüzdeki dönemde ortalamamızdan çok yukarıda bir uluslararası sermaye çekebileceğimize inanıyorum."

