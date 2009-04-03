T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Teğette sürtünme payı olacak'

Başbakan Erdoğan Londra'da konuştu: Teğet geçmek demek etkilemeyecek değildir, bir sürtünme payı olacak

03 Nisan 2009 03:00

Başbakan Erdoğan, G20 zirvesi için gittiği Londra'da yaptığı konuşmada IMF ile olumlu ilerlemeler sağlanacağını belirtti ve krizle ilgili tespitinde ısrar etti: Teğet geçmek demek etkilemeyecek değildir, bir sürtünme payı olacak ama en az bizi etkileyecek.

“Kriz teğet geçti” sözünün etkilemiyor anlamına gelmediğini savunan Erdoğan, "Teğet geçmek demek etkilemeyecek değildir, bir sürtünme payı olacak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için gittiği Londra'da Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde düzenlenen "Küresel Kriz ve Türkiye'nin Rolü" konulu panelde konuştu.
“Son yüzyılın en önemli kriziyle karşı karşıyayız. Bu denli ağır bir kriz piyasalara güveni azalttı” diyen Erdoğan Türkiye'nin deneyimleri sayesinde krize hazırlıklı olduğunu belirterek "Bizim batan bir bankamız yok, Fon'a devredilen bankamız yok. Bankalarımızın hepsi kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Herkes bakkal dükkanı gibi banka açıyordu. Şimdi her müracaat eden banka açamıyor. Biz yatırım bankacılığını teşvik etmiyoruz" dedi.

Erdoğan, krizin Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha az etkilediğini rakamlar vererek anlattı.
Erdoğan, "Krizin başlangıcı olarak kabul edilen 10 Temmuz 2007'den bu yana lira dolar karşısında yüzde 28 değer kaybetti. Rusya ve Meksika paraları yüzde 31, Güney Afrika Rand'ı yüzde 35, sterlin yüzde 40 değer kaybetti. Bu somut krizin etkisinin hafif olduğuna somut bir örnektir. İMKB'nin değer kaybı da birçok gelişmiş ülkenin altında kaldı" diye konuştu.
Daha önce çok tartışılan "Kriz teğet geçecek" sözünü yeniden tekrarlayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kriz teğet geçecek" dedim, bundan rahatsız olanlar oldu. Bir sürtünme yapacak ama kriz en az bizi etkileyecek. Türkiye'de bugün geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde istikrar ve güven tablosu var. Krizle mücadele için 53 başlıkta önlem aldık. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz."

IMF ile görüşmeler yapıcı geçiyor

IMF ile ilişkilere de değiren Erdoğan, "IMF ile görüşmeleri yapıcı bir işbirliği çerçevesinde yürütüyoruz. Ne yapacağımıza, zamanlamasına bizler karar vereceğiz. Önümüzdeki dönemde olumlu ilerlemeler sağlanacağını ifade etmek istiyorum. Dönüşten sonra takvim belirlenip heyetlerle olan görüşmelere devam edilecektir" dedi.

Türkiye’ye yatırım yapan kaybetmez

Başbakan Türkiye'nin uluslararası yatırımcı için güvenli bir liman olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye'ye yatırım yapan kaybetmez. Para cıva gibidir, güvenli zemini nerede bulursa oraya kayar. Doğruluğunu bildiğimiz adımları atmaktan çekinmeyeceğiz. Paranın, sermayenin, emeğin, dini, milleti, ırkı ve vatanı olmaz. Önümüzdeki dönemde ortalamamızdan çok yukarıda bir uluslararası sermaye çekebileceğimize inanıyorum."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24