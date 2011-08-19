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Yaşam

Tefenni'de yas var TEFENNİ (A.A)

19 Ağustos 2011 15:57

-Tefenni'de yas var TEFENNİ (A.A) - 17.08.2011 - Hakkari'deki terörist saldırıda şehit olan er Serkan Altay'ın Burdur'un Tefenni ilçesindeki baba evinde yas var. Tefenni'de yaşayan Altay ailesine şehit haberini, askeri yetkililer, sağlık ekiplerinin gözetiminde verdi.  Muş'un Malazgirt ilçesinden Tefenni ilçesine göç eden Altay'ın yakınları, şehit haberini alınca Kürtçe ağıt yaktı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.  Şehit Serkan Altay'ın babası Naif Altay, yeni yaptıkları ev için ''Bu evi oğluma şehit evi olsun diye değil oğlum ve gelinim için yapmıştım'' dedi. Şehit Altay'ın amcası Nevzat Altay ise 10 oğlu olduğunu ve hepsinin askere gitmesini istediğini belirterek, terörün bitirilmesini istedi.  Ailesini terörden kurtarmak için Tefenni'ye geldiğini ifade eden Nevzat Altay, ''Ama yine de kurtaramadım'' dedi.  Terhisine 68 gün kaldığı belirtilen şehit er Serkan Altay'ın altı çocuklu ailenin en büyük çocuğu olduğu ve askerden önce sözlendiği öğrenildi. Serkan Altay'ın küçük kardeşi Serdar Altay'ın da 7 ay sonra askere gideceği belirtildi.

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