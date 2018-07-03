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Tefecilik şüphelileri gözaltında

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı

03 Temmuz 2018 14:43

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla M.U. ve B.K.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 14 tapu senedi aslı, 4 tapu senedi fotokopisi, 9 farklı bankalara ait banka çeki, 5 senet ve alacakların yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. Şüpheliler. sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.

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