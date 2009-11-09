'Tefeciler yüzünden dibe vurdum'

Nurseli İdiz, vergi borçları ve yanlış hesaplamalar yüzünden tefecilere ve bankalara 12 yılda tam 4 trilyon ödediğini açıkladı: "Tefecilerden bir hafta önce kurtuldum ama sıfırı tükettim."



"Saklambaç" yarışmasıyla hayatımıza giren Nurseli İdiz, 90'lı yılların en başarılı oyuncu ve TV yıldızlarından biriydi. Ancak daha sonra alkol problemi yaşadı, kiloları artı ve kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı.



İdiz, önceki gün büyük bir itirafta bulunarak yaşadığı kötü günlerin sorumlusunun tefecilere ve bankalara olan borçlarının olduğunu açıkladı: "Vergi borçlarım ve yanlış hesaplar yüzünden tefecilere ve bankalara 12 yıl boyunca tam 4 trilyon ödedim. Bu yüzden alkolik oldum, dibe vurdum."



Artık evi yok, kirada



Tefecilere ve bankalara olan borcunu 12 yıl sonunda geçtiğimiz hafta bitirip özgürlüğüne kavuştuğunu belirten İdiz sözlerine şöyle devam etti: "Boğaz'da dubleks yalım, Nişantaşı'ndaki dairem, Bodrum'daki villam, iki cipim ve bankadaki paralar gitti. Bazı yapımcıların elinde oyuncak bile oldum. Ama

neyse ki 12 yıldır yaşadığım kâbus bir hafta önce bitti. Artık kiradayım ve sıfırı tükettim ama huzurluyum. Artık ağlamıyorum, yastığa başıma koyduğumda

'Yarın başıma ne gelecek' diye düşünmüyorum."



