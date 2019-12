Tedirginliğe karşı 8 öneri

Eleştiriye açık olun!



Kaygıların azaltılmasında; kararlı, esnek, tutarlı, eleştiriye ve değişime açık, kendini tanıyan bir birey olabilmek başta geliyor. İnsan istediğinde, zayıf ve güçlü yönlerini keşfederek daha gelişmiş bir birey olma yönünde değişime uğrayabiliyor. Ve uzmanlar, stres ve kaygıyla başa çıkmada bu yönelimin çok önemli bir aşama olduğunu söylüyor.Boş zamanlarınızda, kendinizi yetenekli gördüğünüz konularla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. Haftada bir kere, müzik, resim ya da yazı yazma gibi uğraşlarla ilgilenmeniz ruh durumunuza iyi gelecektir.Kendimiz, başkaları ve genel olarak yaşam hakkındaki gerçekçi olmayan beklentilerden kurtulmak, düşünce ve duygularımızı bir anda olumsuzdan olumluya çevirebilir, insanoğlu doğuştan kendi enerjisini kendisi üreten bir sisteme sahip. Bununla beraber kişinin bu enerjiyi nasıl ve nerede üreteceğini bilmesi için zihinsel bir hazırlık yapması gerekiyor. Kendi yarattığımız bu olumlu enerji sayesinde, gün boyunca tüm gereksiz kaygı ve endişelerimizden kurtulabiliriz.Başkalarınca beğenilmek ve takdir edilmek beklentisi taşımayın, hiç kimsenin sevgisine muhtaç olmayacak kadar kendinizi sevin, Kendinize güvendiğiniz ve saygı duyduğunuz sürece, başarı kaygınız azalacak ve her şeyin daha kolay olduğunu göreceksiniz. Araştırmalara göre olaylar karşısında gösterilen olumsuz tutumlar ya da sözler, o olay sırasında hissedilen gerginliği arttırıyor.Çoğu kişi için zaman, en büyük stres unsurlarından biridir. Bir gün içinde ne kadar şey yapabileceğinizi önceden düşünün. Ve günü buna göre, mantıklı bir şekilde planlayın. Günün içinde gecikme, ara verme ve planlanmayan işlerin çıkması gibi durumlar olsa da planınıza sadık kalmaya çalışın. Plana göre gitmek, en zor işlerin bile üstesinden kolaylıkla gelmenize yardımcı olacak.İyi bir yakın çevreye sahip olmak, samimi ve güvenli ilişkiler kurmak kaygı duyduğunuz anlarda en iyi yardımcınız olabiliyor. İşler yolunda gitmediğinde, tek başınıza sorunu daha da büyütmek yerine, bu durumu çevrenizdekilerle paylaşın. Ancak, sizin kadar kaygılı olan bir arkadaşınızla konuşmak yerine, daha rahat bir arkadaşınızı tercih edin. Yapılanlardan keyif alan olumlu insanlarla eğlenceli şeyler yapmak, size enerji kazandırır ve kaygılarınızı yok eder.Günümüzde yoga ve tai-chi, işler yolunda gitmediğinde, sakinleşmek ve sorunumuzla aramıza mesafe koymak için başvuracağımız en iyi iki yöntem. Bu teknikler sayesinde derinlemesine rahatlamayı, nefesinizi kontrol etmeyi öğrenecek ve dilediğiniz zaman kolaylıkla sakinleşebileceksiniz.Araştırmacılar; 'egzersiz en verimli stres gidericidir' diyor. Onlara göre, her gün 30 dakika egzersiz yapan kişilerin beyin aktivitelerinde değişiklik oluyor ve bu, stresi önemli ölçüde azaltıyor. Spor salonuna gidemiyorsanız bile, her gün yürüyüş yapmak ya da bisiklete binmek kaygılarınızı yenmenin en iyi yollarından biri. Aynı şekilde, müzik dinlemek, sizi sakinleştiren hafif ezgiler ya da sizde dans etme isteği uyandıran enerjik ritimler de ruh halinizi tükenmişlikten dinamizme çevirir.