'Tedbirsizlik' cezası alan adliye inşaatında ölüm

T24 - İstanbul İş Teftiş Grup Başkanlığı'nca "düşme riskine karşı yeterli tedbir olmadığı" gerekçesiyle 24- 30 Haziran arası durdurulan Kartal'daki adliye inşaatında, Kurtuluş Alioğulları isimli işçi yüksekten düşerek öldü.



Radikal'de yayımlanan haber şöyle:







Adalet Bakanlığı’nın, ‘dünyanın en büyük adliyesi’ diye duyurduğu, Kartal’daki adliye inşaatında taşeron çalışan 47 yaşındaki Kurtuluş Alioğulları, önceki gün saat sekizinci kattan merdiven boşluğuna düşerek öldü. Soruşturmayı yürüten polis, Alioğulları’nın ‘düşme’ sonucu öldüğünü, bir kişinin adliyeye sevk edildiğini belirtti.

Kartal’da yapımı süren inşaat Adalet Bakanlığı’nca prestij proje olarak görülüyor. İnşaatın iskele bölümünün 24- 30 Haziran arasında iş müfettişleri tarafından ‘yüksekten düşme riskinin olması, yeterli tedbir alınmamış olması nedeniyle, ölümcül ve ağır yaralamalı kazaların önlenmesi açısından’ durdurulduğu ortaya çıktı.