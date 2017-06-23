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Yaşam

Tedavülden kalkan TL ile Hindistan'da dolandırıcılık

6 sıfırlı TL, bir şekilde Hintli suç şebekelerinin eline geçti ve dolandırıcılık amacıyla kullanıldı

23 Haziran 2017 13:51

Dünyanın en kalabalık ikinci Hindistan’da, Türkiye’de 2005 yılında tedavülden kalkan 6 sıfırlı paralar dolandırıcılık amacıyla kullanıldı. Bir Hintli çete tarafından, 500 bin liralık banknotlar 140 bin dolara satıldı.

1 Ocak 2005’te Türkiye’de TL’den 6 sıfır atılmış, ardından da tedavüldeki paralar bir yılda Merkez Bankası tarafından toplanmıştı. Bu paraların imha edilmek yerine, bir şekilde Hintli suç şebekelerinin eline geçtiği ve dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı. Hint polisi son olarak Bengaluru kentinde 500 bin TL’lik eski banknotları satmaya çalışan bir şebekeyi çökertti. 

4 kişi tutuklandı

Yapılan operasyonda polis, 11 milyon dolarlık vurgun yapmaya hazırlanan şebekenin 4 üyesini tutukladı. Operasyonda bir de silah ele geçirildi. Ülkenin güneyinde bulunan Karnataka eyaletindeki Bengaluru kentinde yapılan baskında ele geçirilen 500 bin liralık banknotların günümüzdeki TL kurundan pazarlandığı belirtildi. Çapraz kurlarına göre 
1 TL, 18.24 Hint rupisi ediyor. Ancak Hint polisi, şebekenin 500 bin liralık banknotları da aynı bu kur üzerinden, yani tanesini 9.1 milyon rupi yani yaklaşık 140 bin dolara sattıklarını belirledi. 

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