Tedaviye tabancayla giden şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisine ruhsatsız tabancayla giden bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun\'un Çarşmaba ilçe Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Hastaneye tedavi için gelen Mehmet E.\'nin (53) hareketlerinden şüphelenen hastane polisi, şüpelinin üzerinde üst araması yaptı. Aramada şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 mermi çıktı. Polis, şüpheliyi tedavisinin ardından gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.



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