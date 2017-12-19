T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tedaviye tabancayla giden şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Devlet Hastanesi'ndeki tedavisine ruhsatsız tabancayla giden bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı

19 Aralık 2017 14:43

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisine ruhsatsız tabancayla giden bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun\'un Çarşmaba ilçe Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Hastaneye tedavi için gelen Mehmet E.\'nin (53) hareketlerinden şüphelenen hastane polisi, şüpelinin üzerinde üst araması yaptı. Aramada şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 mermi çıktı. Polis, şüpheliyi tedavisinin ardından gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHA SAMSUNDevlet HastanesiOlay SamsunHastaneyeMehmetAramada şüphelininPolisSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24