Tedavisinin ardından göreve başlayan Başkan İnce: Bu şahıs günahkardır

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de silahlı saldırıya uğrayan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, hastanedeki tedavisinin ardından iyileşip, ilk kez belediye meclisi toplantısına katıldı. Başkanlık makamına oturan İnce, \"Bana silahlı saldırıda bulunan şahsın bunu neden yaptığını bilmek istiyorum. Bu şahıs, benim açımdan günahkardır\" dedi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte ilçenin Yaka Mahallesi\'nde bulunan evine girerken, kapının önünde 2 Aralık günü silahlı saldırıya uğradı. Otomobille İnce çiftinin yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, 3- 4 el ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Başkan İnce\'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. İnce, yere yığılırken, saldırgan ise otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce, ambulansla Dokuz Eylül Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Saldırgan, yakalanıp, tutuklanırken tedavisi biten Başkan İnce de belediye binasına gelerek, görevinin başına geri döndü. İnce, belediye meclis toplantısına başkanlık edip, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Başkan İnce, \"Benim bir kabahatim, belediye başkanı olarak bu cürme sebep olacak şekilde bir hata yapmışsam şahsın en azından avukatı aracılığıyla bir açıklama yapmasını bekliyorum. Bu konuyla ilgili açıklama yapmaya davet ediyorum. Bu şahıs, benim açımdan günahkardır. Allah katında günahkardır. Benim, ailemin ve Güzelbahçelilerin bu şahsın neden bana silah doğrulttuğunu bilmek hakkımız diye düşünüyorum\" diye konuştu.

Meclis toplantısı sonrası belediyedeki makamına gelen Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce, personel tarafından çiçekle karşılandı.

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