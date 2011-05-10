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Yaşam

TEDAVİSİ TAMAMLANAN 52 LİBYALI ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ ANKARA (A.A)

10 Mayıs 2011 18:19

-TEDAVİSİ TAMAMLANAN 52 LİBYALI ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Tedavi için Türkiye'ye getirilen yaralı 52 Libya vatandaşı, refakatçileri ve 5 kişilik bir aile, ülkelerine gönderildi.   Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından, Türkiye'de tedavi gören Libya vatandaşlarının durumuna ilişkin, yapılan yazılı açıklamada, tedavi için Türkiye'ye getirilen yaralı 52 Libya vatandaşı ile 29 refakatçi ve 5 kişilik bir aileden oluşan toplam 86 kişinin ülkelerine gönderildiği belirtildi.  Başkanlıkça, Genelkurmay Başkanlığından tahsis edilen askeri uçağın, söz konusu Libya vatandaşlarını alarak bugün saat 13.55'te Bingazi'ye hareket ettiği ifade edildi. Uçakta, ihtiyaç halinde yolculara sağlık hizmeti vermek üzere 2 tıbbi personel ile 1 Dışişleri Bakanlığı personelinin de bulunduğuna işaret edildi.  Akşam saatlerinde, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na dönmesi planlanan askeri uçağın, İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilcisiyle bir Türkü de Bingazi'den alarak ülkeye getireceği bildirildi.  Halen Türkiye'de yaralı ve refakatçi olarak toplam 109 Libyalının bulunduğu kaydedildi. 

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