Tedavileri tamamlanan kara akbaba ve çulluk kuşu doğaya bırakıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da 1 ay önce doğada yaralı halde bulunduktan sonra Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi\'nde tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba ile çulluk kuşu, doğaya bırakıldı.

Elazığ’da 1 ay önce vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kara akbaba ve çulluk kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parkla Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi\'ne götürülen yaralı kuşlar, burada tedavi altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba ve çulluk kuşu, ekipler tarafından yeniden doğaya bırakıldı.



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