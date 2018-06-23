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Tedavileri tamamlanan 3 kuşu doğaya saldılar

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de yaralanma ve hastalık nedeniyle tedaviye alınan delice doğan, kulaklı orman baykuşu ve kerkenez kuşları, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı

23 Haziran 2018 20:31

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de yaralanma ve hastalık nedeniyle tedaviye alınan delice doğan, kulaklı orman baykuşu ve kerkenez kuşları, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.
Vatandaşlar tarafından çeşitli tarihlerde yaralı ve hasta halde bulunan delice doğan, kulaklı orman baykuşu ve kerkenez kuşları, Büyükşehir Belediyesi Eskişehir Hayvanat Bahçesi\'nde tedaviye alındı. Hayvanat bahçesinde gerekli tedavisi bakımı yapılarak iyileşen 3 kuş, hayvanat bahçesi görevlileri tarafından Musaözü Tabiat Parkı\'nda doğaya salındı.
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