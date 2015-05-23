Tedavi için Almanya'ya giden küçük Deniz hayatını kaybetti

Katıldığı televizyon programının ardından yardım eli uzatılan kanser hastası Deniz Gülmez, ailesiyle birlikte tedavisinin yapılacağı Almanya’ya gitmişti.

Henüz 6 yaşında olan Deniz Gülmez, yaklaşık bir buçuk yıldır nöroblastom (sinir hücresindeki tümör) kanseri ile mücadele ediyordu. Ailesinin tedavi için gerekli parayı bulamaması nedeniyle zor günler geçiren Gülmez’in hikâyesi, Gülben Ergen’in ‘Gülben’ adlı televizyon programına katılmasıyla ekranlara taşınmıştı. Televizyon programı vesilesiyle Emel Acar, 500 bin Euro bağış yaparak Deniz'in masraflarını üstlendiğini açıklamıştı. Bu yardımın üzerine Deniz, ailesiyle birlikte Almanya’ya gitmişti. Fakat küçük Deniz yaklaşık bir yıl sonra hayatını kaybetti.

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından olayı paylaştı.

Buse Özel’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Ergen, şu sözlerle Deniz'in hayatını kaybettiğini "1 sene oldu Deniz'i yaptığımız tv programında topladığımız bağışlarla yurtdışına tedaviye yolladığımız. Ağabeyi Efe okulunu bırakıp Almanya'da okumaya başladı. Anne-baba hayatlarını değiştirdiler, hastanede kaldılar. Sonra hastaneye yakın ev kiraladılar, tedavi sürecinde iş baktılar. Hiç tanımadıkları bir ülkede yaşama ayak uydurmaya çalıştılar... Emel Yıldırım, Allah senden razı olsun sevinç, umut yaşattın bu aileye eşinle birlikte... Huzurla uyu çocuk, annesinin ciğeri çocuk, nur yüzlü evlat huzurla uyu..." sözleriyle anlattı.

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