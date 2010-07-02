Tedavi altındaki jandarma çavuş Güzey şehit oldu

T24 - Van'ın Çatak ilçesinde, araziye döşenen mayının patlaması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Tuna Güzey, Van Askeri Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara GATA'da şehit oldu.



Yusuf Tuna Güzey'in şehit olduğu haberinin ulaşmasının ardından, Adana'nın merkez ilçesi Yüreğir'e bağlı Çelemli Beldesindeki baba ocağına vatandaşlar taziye ziyaretinde bulundu.



Şehidin ablası Rabia Aşkın, annesi Sevile ile babası Behlül'ün kardeşinin tedavisinin sürdüğü Ankara'da olduklarını ve kendilerini arayarak acı haberi ilettiklerini söyledi.



Aşkın, kardeşinin 2 yıl önce evlendiğini ve yaklaşık 11 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Vatan sağ olsun demekten başka yapacak bir şeyimiz yok. O vatanını çok severdi, askerlik mesleğini içinden gelerek yapardı. Bizler de vatanımızı seviyoruz. Vatanımıza bağlıyız. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum."



Şehidin çocukluk arkadaşı İlyas Çolak da Güzey'le en son olaydan bir gün önce telefonla görüştüklerini ifade ederek, "İzne geleceğini söylemişti. Kendisine 'niye gelmiyorsun' dedim. Kendisi de 'Tüm ayarlamalarımı yaptım, biletleri de almıştım. Ancak izinler iptal edildi' dedi. Askerliği çok severdi, benim de asker olmamı istiyordu. Uzmanlık sınavları olduğunda hep hatırlatırdı. Bana okula giderken arkasına el yazısıyla yazdığı fotoğrafını verdi. Kendisinden geriye tek bu fotoğraf kaldı" dedi.



Şehit Güzey için yarın Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenlenecek.



Van'ın Çatak ilçesinde, 30 Haziran'da Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçişi sırasında terör örgütü üyelerince araziye döşenen mayının patlaması sonucu biri ağır 3 asker yaralanmıştı.





