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Yaşam

Tedavi altına alınan yaralı dağ keçisinin bacağı kesildi

Malatya'da yaralı bulunan dağ keçisi, Elazığ'da tedavi altına alındı

21 Kasım 2016 22:44

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaralı bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralı keçinin bacağı hakkında, iyileşme sağlanamayacağı için kesilme kararı verildi.

Hürriyet'te yer alan haber göre, Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Sema Çakır, keçinin muayenesinin yapıldığını söyledi. Çekilen röntgende dağ keçisinin ön sol ayağında kırık tespit edildiğini belirten Çakır, "Kırığın durumu kötüydü. Tırnağın üzerinde tamamen bir ayrılma mevcuttu. Kemikte çok parçalı kırılma vardı. İyileşmesi sağlamayacağı için bacakta bir ampütasyon (bacağın kesilmesi) kararı verildi ve operasyon yapıldı" dedi.

Çakır, dağ keçisinin, iyileşmesinin ardından Malatya'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edileceğini bildirdi.

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