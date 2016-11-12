TEDAŞ'tan AKP'li milletvekillerine VIP hat!

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) şikâyetlerle ilgili AKP'li milletvekilleri ve yöneticilerine özel VIP hat oluşturduğu ortaya çıktı. Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar olayı TEDAŞ hesaplarının tartışıldığı KİT Komisyonu'na taşıdı. TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu olayı doğrularken, AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz "Böyle bir hizmet kurulmuşsa alınlarından öpüyorum" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, TEDAŞ hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu’nun önceki günkü toplantısında komisyon üyeleri ve kurum yöneticilerinin önünde telefonla arayıp uygulamayı test ederken, TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu, “Böyle bir uygulama başlattık, baktık ki rağbet görmüyor, çok fazla da genişletmedik” dedi. Olayı komisyon gündemine taşıyan CHP’li Akar, 0312 214 14 12-13 numaralı hattı önce komisyonun AKP'li Başkanı Uğur Aydemir’in aramasını istedi. Aydemir’in hattına yanıt veren hat, Akar’ın telefonuna ise yanıt vermedi. Akar, “TEDAŞ Genel Müdürü kuruma atandıktan sonra bir VIP hizmetler kurdu, yani önemli insanların arayabileceği bir telefon numarası. Buraya AKP milletvekilleri ve birer danışmanlarının; İki, il başkanları ve ilçe başkanlarından 2’şer telefonunu sisteme yüklemişler. Liste elimde, içerisinde CHP değil, MHP, HDP, başka siyasi parti, başka bir vatandaş, siyasetle ilgisi olmayan vatandaş, bir tane numara gösterin bu sisteme ulaşılabildiğini, ben sizden özür dileyeceğim” dedi.

"Alınlarından öpüyorum"

AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, “Böyle bir hizmet kurulmuşsa alınlarından öpüyorum, ama MHP’li, CHP’li arkadaşlar yoksa listeye onların da eklenmesini isteriz. Bunu büyütecek ne var” dedi. AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı da, “Bizden telefon numarası istendi. Güzel bir uygulama diye memnuniyetle isimler verdik. Keşke bütün milletvekillerini kapsasaydı” diye konuştu. TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu ise vatandaşın problemleri iletmedeki sıkıntılarını çözmek için dağıtım şirketlerinin çağrı merkezlerindeki personelin sayısının bin 100’den 3 bin 200’e çıkarılmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, “Bu, sadece vekillerimiz anlamında değil, vatandaş anlamında oluşması için çalışmalarımız da oldu. Bizim VIP diye bir uygulamamız yoktur” açıklamasını yaptı. Leventoğlu, Akar’ın “Ben yalan mı söylüyorum” sözleri üzerine de, “Yok, estağfurullah, öyle bir şey söylemedim. Bir uygulama çalışması başlattık ama bu uygulama çalışmasından çok fazla verim alamadık. Bu uygulama genişleme imkânı çok fazla da bulamadı. Talep görmedi, rağbet görmedi; çok fazla da genişletmedik, diğer uygulamalarımızı çoğaltıp yönlendirmeye çalıştık” açıklmasını yaptı. Leventoğlu, Aydemir’in, “Rağbet görseydi, verim alsaydınız diğer vekillere de yayacak mıydınız bunu?” sorusu üzerine de, “Yaygınlaşacaktı tabii” dedi.