TEDAŞ işçisi öldü yetmedi, borcu yüzünden ailesi karanlıkta kaldı

Erzurum'un Aşkale İlçesi'ndeki Karasu 2 HES'e ait göletin içinden geçen enerji nakil hattındaki arızayı geçen 3 nisan günü onarmaya giderken, bindikleri deniz bisikletinin alabora olması sonucu ölen 5 TEDAŞ işçisinden 37 yaşındaki Feridun Öztürk'ün evinin elektriği, 34 lira borcu nedeniyle kesildi.

Kayınpederi Hanifi, çocukları Kübra (8), Cenap (4) ve Aleyna (3) ile birlikte yaşayan Ferudun Öztürk'ün eşi 36 yaşındaki Perihan Öztürk, "TEDAŞ, hayatımızı karartı. Eşimin ölmüne neden olduğu yetmiyormuş gibi, bir de bizi karanlıkta bıraktı. Beni ikinci kez öldürdüler" dedi.

Erzurum- Bayburt karayolu üzerinde, Aşkale Çimento Fabrikası'nın karşısında, Karasu- 2 HES'in göletinden geçen enerji nakil hattındaki arızayı onarmak için TEDAŞ'ın Aşkale Şubesinde görevli 5 işçi, 3 Nisan günü deniz bisikleti ile yola çıktı. Bir bölümü buzla kaplı gölette ilerleyen deniz bisitleti, buz kütlesine çarparak alabora oldu.

Suya düşen TEDAŞ görevlilerinin "İmdat" çığlıklarına hiç kimse elini uzatamadı. Sonraki günlerde Usta başı Mustafa Arifoğulları, Ahmet Sait Turan, Şahin Baykal, Feridun Öztürk ve Rıdvan Takım'ın cesetleri çıkarıldı ve törenlerle toprağa verildi.

Evde kimse yokken görevli gelip kesmiş

Eşi Feridun Öztürk'ün acısını yüreğinde taşıyan 3 çocuk annesi Perihan Öztürk'ün evine 20 nisan günü kimse olmadığı sırada Erzurum'dan gelen TEDAŞ görevlisi, 33 lira 92 kuruş borcu olduğu gerekçesiyle elektriği kesti, sayacı mühürledi. Evde bulunmadığı sırada elektriği kesilen ve bunu akşam fark ettiğini söyleyen Perihan Öztürk şunları anlattı:

"Işıklar yanmayınca üst katta oturan ev sahibinin yanına gittim. Onlarda elektrik vardı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, ev sahibimizin oğlu TEDAŞ'tan gelen bir kişinin faturayı ödemediğimiz için elektriğimizi mühürlediğini söyledi. Görevlinin geldiği saatte evde yoktum. Elektrik faturası ev sahibi Erol Dumanlı'nın adına kayıtlı. Son ödeme tarihi 17 Nisan'dı. Acımız çok taze olduğu için faturayı ödemek aklımıza gelmedi.

Cuma akşamı, mesai bittiği için faturayı yatıramadık. Araya Cumartesi ve Pazar girdi. Pazartesi de 23 Nisan tatili. Cumartesi günü evimin elektiriğinin kesildiğini duyan komşulardan biri gelip mühürü kırmış, cereyan vermiş. Biz de bir gece mum ışığında kaldıktan sonra kaçak olarak kullanmaya başladık. Eşim, işinden dolayı gölette göz göre göre öldü. TEDAŞ'ın yaptığı beni ikinci kez öldürdü. TEDAŞ'ta çalışmasa bile bu evde bir cenaze var. Nasıl keserler? Cuma günü mesai bitminde elektrik mi kesilir?" dedi.

83 yaşındaki baba: Sabaha kadar ağladım

Acı üstüne acı yaşadığını belirten 8 çocuk babası 83 yaşındaki Hanifi Öztürk, kazada ölen Feridun'un en küçük evladı olduğunu söyledi. 8 yıl önce eşinin ölümü ile birlikte Ferudun ve gelini ile birlikte yaşamaya başladığını belirten Hanifi Öztürk, "Akşam eve geldiğimde gelinim ve torunlarım ağlıyordu. "Ne oldu" diye sorduğumda gelinim elektriğin kesildiğini söyledi. Bu kadar insafsız olunmaz. Mum ışığında geçirdiğim o gece yatağımda sabaha kadar ağladım. Evladımın acısı yüreğimde kat kat artmıştı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bırakın acımızı yaşayalım" diye konuştu.

Kardeşinin gölette saatlerce kurtarılmayı beklediğini ancak hiçbir yardım elinin uzatılmadığını anlatan Tahir Öztürk de, "Buraya elektriği kesmeye gelen görevliyi iyi ki görmedik. Yoksa onu halk linç ederdi. Komşular mühürü kırarak eve elektrik vermiş. Bunlar bizi yıldırmaya mı çalışıyor? Enerji Bakanı'na sesleniyorum. Faturanın son ödeme tarihinden 3 gün geçince elektrik mi kesilir?" dedi.Öztürk ailesinin evinin elektiriğinin kesilmesine maahalle halkı da tepki gösterdi.