Tecrübesini aktaracak uzman bulamıyor

ABD'de sekiz yıl ihtisas yapan ve 10 yıl önce Türkiye'ye dönen, toplam 1061 kök hücre nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Yener Koç, tecrübelerini aktaracak hematolog bulamadığından yakındı.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ihtisasını yaparken Boston Üniversitesi Medical Center'ın dikkatini çekerek ABD'ye giden ve Tufts Üniversitesi'ne kabul edilerek New England Medical Center'da ilik nakli üst ihtisasını tamamlayan Koç, sekiz yıl kaldığı ABD'den birikimlerini aktarmak üzere 10 yıl önce Türkiye'ye döndü. Kök hücre naklinde yaptığı çalışmalarla Boston Üniversitesi'nde üst üste iki yıl ''Yılın Doktoru'' seçilen, İngiltere Cambridge'deki IBC (International Biographical Center) tarafından da iki yıl önce ''yılın en iyi profesyoneli' unvanını alan Prof. Dr. Yener Koç, ABD'de 738, Türkiye'de 323 olmak üzere toplam 1061 nakil gerçekleştirdi. Medikal Park Antalya Hastane Kompleksi Onkoloji Direktörlüğü görevini üstlenen Koç, Antalya'da da iki ayda 20 kök hücre nakline imza attı.



Türkiye'de yılda 4 bin hastanın kök hücre nakline ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Koç, yaptığı açıklamada, bunların sadece yüzde 25'ine nakil yapılabildiğini söyledi. Nakil yapılamayan hastaların büyük bölümünün kaybedildiğini ifade eden Koç, kök hücre naklinin en az 2-3 kat artırılması gerektiğini vurguladı.



‘36 kadro açıldı 2 doktor başvurdu'



Türkiye'de kök hücre nakil ünitelerinin sayısının artırılması ve personelin eğitilmesi gerektiğini belirten Koç, hekimlerin uzun eğitim ve zorunlu hizmetler nedeniyle hematoloji ihtisasına rağbet etmediklerini kaydetti. Geçen yıl Türkiye'de 36 kadro açılmasına rağmen sadece 2 kişinin hematoloji ihtisası için başvurduğunu dile getiren Koç, Türkiye'de 42 yaşından önce hematolog olunmadığını, hematologların da iki yıl daha eğitim alarak 44 yaşında kök hücre nakli yapabildiklerini vurguladı.



Türkiye'de 200 hematolog olduğunu ve bunların sadece yüzde 10'unun kök hücre nakliyle ilgili eğitimi bulunduğunu belirten Koç, ''Yeni kişilerin eğitilememesi durumunda 5-10 yıl içinde sıkıntı yaşayacağız'' dedi.



Koç, hematoloji ve kemik iliği eğitimini teşvik edecek düzenlemelere ihtiyaç olduğunu kaydetti.



'Yurt dışında eğitim alanlar şanslı ama…'



Kök hücre nakli eğitiminin Türkiye'de verilmediğini ve doktorların bu ihtisası yurt dışında aldığını anlatan Koç, ''Yurt dışında eğitim alıp gelebilen insanlarımız şanslı ama onların bu bilgileri aktaracak eleman bulamaması da bir sorun'' diye konuştu.



Yeteneğini Türkiye'de kullanmak istediği için ABD'den döndüğüne dikkati çeken Koç, ''Sekiz yıl ABD'de çalıştım, 738'in üzerinde ilik nakli yaptım. Türkiye'ye döneli 10 yıl oldu, ABD ve Türkiye'deki çalışmam ile 1061 kök hücre naklinden doğan tecrübeyi şu ana kadar kimseye aktaramadım. 10 yılda eğittiğim eleman sayısı bir... O da şu anda ilik nakliyle uğraşmıyor'' dedi.



(AA)

