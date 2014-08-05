'Tecrübeli bir G.Saray muhabiri o demir kapıdan içeri kafasını sokmaz!'

Hürriyet gazetesi foto muhabiri Adem Kabayel, gazetecilerin Galatasaray’ın Florya’daki Metin Oktay Tesisleri’ndeki foto muhabiri Erkan Koyuncu’nun ölümüne sebep olan demir kapıyı nasıl aşmaya çalıştıklarını anlattı. Kabayel, “İdman için kapıyı açsalar bile en fazla 10 cm daha açarlar. Çantanızla geçemezsiniz o kapıdan. Rica etseniz de açmazlar. Tecrübeli G.Saray muhabirleri iyi bilir ve asla oradan içeri kafalarını uzatmazlar” dedi.

Adem Kabayel’in Hürriyet’te “Florya'da katil kapı gerçeği” başlığıyla yayımlanan (5 Ağustos 2014) yazısı şöyle:

Florya'da katil kapı gerçeği

Erkan Koyuncu’nun ölümüne neden olan o kapıyı tecrübeli G.Saray muhabirleri iyi bilir ve asla oradan içeri kafalarını uzatmazlar.

Bilirler ki çok az açılır o kapı. Ama Erkan Ağabey aramızda yeniydi. Ne kapı ne de güvenlikçilerin tutumundan haberdardı. 11 yıldır gazetem adına Foto Muhabirliği yapıyorum. Göreve başlamam, teknik direktör Fatih Terim’in Galatasaray’dan ayrılışına, rahmetli Özhan Canaydın’ın Hagi’yi hoca olarak takımın başına getirdiği döneme rastlar. 11 yılda belki de binlerce kez Florya Metin Oktay Tesisleri’ne girdim, çıktım.

Kapı dört kez kırıldı

Ve o kapıların defalarca değiştirildiğine şahit oldum. Mesleğimin ilk günlerindeki kapılar, bel hizasında ve petekliydi. Günün gelişen olayları, yaşanılan şampiyonluklar, kötü gidişlerde taraftarların tesislere zorla girmeleri, Florya’da sert önlemler alınmasına neden oldu. 11 yılda taraftar olaylarından dolayı 4 kez kapı kırıldı ve değiştirilmek zorunda kaldı. Zaman değişiyor, 11 yıl önce haftanın 5 günü basına açık olan idmanlar, giderek medyaya kapalı hale gelmeye başladı. Bu durum Florya çalışanları ile gazeteciler arasına da ister istemez bir mesafe koydu. Belki yöneticilerin isteği, belki de kraldan çok kralcı çalışanların inisiyatifi deyin, ilişkilerdeki saygı ortadan kalktı. Güvenlikçilerin gazetecilere karşı tutumu değişti.

Muhatap yoktu

İletişim yerini tartışmaya, hatta zaman zaman kavgaya bıraktı. Hiçbir soruya yanıt alamıyor daha da kötüsü bir muhatap bile bulamıyorduk. Defalarca ama defalarca durumu ilettik. Florya’da bir kapı mağduriyeti yaşıyorduk, ama sonuç değişmiyordu. Sabah Gazetesi Foto Muhabiri, ağabeyim Erkan Koyuncu da ne yazık ki geliyorum diyen bu kazanın kurbanı oldu.

Nasıl olduğunu size madde madde sıralayayım:

Yalvarsanız da 1 cm fazla açmazlar

1- Biz Galatasaray foto muhabirleri, idmanın hangi sahada olduğunu öğrenmek için bu kapıya gelirdik her sabah.

2- Kapı zili yoktur. Bunun için kapıyı yumruklar ya da bağırmak zorunda kalırız. Kapı genellikle kapalı tutulur.

3- Eğer kapı açılırsa da ancak 30-40 cm genişliğinde açılır. Daha fazlasını yalvarsanız da açmazlar. Biz tecrübeliler bunu biliriz.

4- Güvenlikçiye sesinizi duyursanız da genellikle yanıt vermezler. Daha da güçlü bir sesle ulaşmak zorunda kalırsınız.

5- İdman için kapıyı açsalar bile en fazla 10 cm daha açarlar. Çantanızla geçemezsiniz o kapıdan. Rica etseniz de açmazlar.

6- Ve tecrübeli bir Galatasaray muhabiri o kapıdan içeri kafasını sokmaz. Bilir ki çok az açılır o kapı. Peki Koyuncu niye soktu?

7- Erkan Koyuncu, geçtiğimiz aylarda vefat eden Süleyman Gültekin’in yerine göreve başlamıştı.

8- Yani ne kapıdan ne de güvenlikçilerin tutumundan haberdardı. Büyük ihtimalle yine 30 cm açık bırakılan kapıdan kafasını çıkararak idman saatini sordu.

9- Ve ondan sonra da olanlar oldu. 30-40 cm açık bırakılan kapı aniden kapanınca kaçamadı.

Ali Kırca’ya durum anlatılmıştı

Şimdi gelelim belki de daha önemli bir noktaya. Ali Kırca Medya İletişim Direktörü olarak Galatasaray’da göreve başladı. Gazetecilerle hem tanışmak, hem de sorunları dinlemek için bir toplantı düzenledi. O toplantıda “Kapı” ve “Güvenlikçi” konusu gündeme geldi. Kapının çok az açıldığı, güvenlikçilerin tutumu tek tek anlatıldı. Eğer aldığı notlar Kırca’nın elinde duruyorsa bunu net olarak görecektir. Ama hiçbir şey değişmedi…

Cevap bekleyen sorular?

- O kapı yaklaşık 5 ton ağırlığında. Modeli “Anti Terör Kapısı”. Bu kapıyla, Florya’da kimi, kimden koruyorlar?

- Basına açık idmanlarda neden bu kapı sonuna kadar açık olmuyor?

- Futbolcular ve yöneticilerin kullanmadığı bu kapıya, neden basın mensupları yönlendiriliyor?