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Tecritten çıkan Ahmet Şık’tan ilk mesaj

"Dün FETÖ’den çektim, Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan’ın organize ettiği yargı aynı şeyleri bana yapıyor"

06 Ocak 2017 22:56

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, tutuklu gazeteci ve yazarlar Ahmet Şık, Murat Aksoy ve Atilla Taş’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Şeker, Ahmet Şık’a su verilmediği iddialarıyla ilgili, “İki gün, 40 saat su verilmemiş. Bu durumu eziyet olarak nitelendirdi” dedi.

Şık’ın tecritten çıkarılıp iki kişinin yanında kalmaya başladığını anlatan Şeker, “Tutuklanmasıyla ilgili iktidarı rahatsız etmenin sıkıntısını yaşadığının farkında. Dün FETÖ’den çektim, Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan’ın organize ettiği yargı aynı şeyleri bana yapıyor. Yarın düzgün bir adalet sistemi olduğunda nasıl FETÖ’cüler bugün yargılanıyorsa yarın da Recep Tayyip Erdoğan’ın ekibi yargılanacak noktasında” dedi.

Ali Şeker, ziyaretiyle ilgili Gökçe Fırat, Atilla Taş ve Murat Aksoy’un birlikte kaldığını Ahmet Şık’ın da Devrimci Karargah davasından yargılanan bir kişi ve Özgür Gündem gazetesinden İnan Kızılkaya ile kaldığını söyledi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Atilla Taş ve Murat Aksoy’u da ziyaret eden Şeker, “Atilla Taş, ‘Sonunda bana şarkı söyletecekler’ diyor. Açık açık tehdit ediyor. Bir şarkı söylerim o zaman görürler günlerini” diyor.

Murat Aksoy ve Atilla Taş’ın 126 gün olmasına rağmen iddianamenin hazırlanmamasına tepki gösterdiğini anlatan Şeker, Taş’ın şu notunu paylaştı: “Bizler burada kendimizi unuttuk, sizler için endişe ediyoruz. Burası daha (şimdilik) daha güvenli. Savcıların ve haşmetmeaplarının keyiflerini bekliyoruz. En sonunda şarkı söyletecekler bana.”

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