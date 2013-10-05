Tecavüzle tehdit eden polisi teşhis etti, 'polise direndiği' için dava açıldı

Gezi Parkı direnişi sırasında İstanbul Dolmabahçe'de polis tarafından taciz edildiğini öne süren Pınar T., kendisini tehdit eden "Süleyman" isimli polis memurunu teşhis etti. Pınar T.’nin polisler hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma devam ederken, Pınar T., Erkan Y. ve Uğur K. hakkında polise direndikleri gerekçesiyle dava açıldı.

Gezi Parkı protestolarına katılan 26 yaşındaki Pınar T., 2 Haziran 2013 sabahı Tarabya’daki evine gitmek isterken Beşiktaş’ta sivil polisler tarafından gözaltına alındı. İddiasına göre kendisini darp eden polislerden biri defalarca, “Burası karanlık seni do.. si….” diye tehdit de etti. Pınar T. olaydan sonra İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı’na başvurdu ve polislerin cezalandırılmalarını istedi.

Pınar T. başlatılan soruşturma kapsamında 25 Haziran’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. O gün yaşadıklarını detaylarıyla anlattı. “Türk polisini seviyorum” diyene kadar defalarca karın boşluğuna ve kalçasına vurulduğunu, adının “Süleyman” olduğunu duyduğu kıvırcık saçlı, beyaz tenli, 1.75 boylarında, açık renk gözlü, şiveli, 35-40 yaş arası bir polisin de kendisini tecavüzle tehdit ettiğini söyledi.

Pınar T.’nin polisler hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma devam ederken, Pınar T., Erkan Y. ve Uğur K. hakkında polise direndikleri gerekçesiyle dava açıldı. 3 kişi hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Pınar T.nin şikâyeti üzerine polislerle ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Pınar T., kendisini taciz ettiği polisi de teşhis etti.

Pınar T., bütün bu olup bitenlerden bir kaç gün sonra, katıldığı bir forumda 2 Haziran’da kendisini döven ve adının Süleyman olduğunu duyduğu polisi sivil olarak eylemcilerin arasında gördü. İddiasına göre Pınar T. cep telefonuyla, polisin fotoğraflarını çekmeye başladı. Pınar T., Süleyman’ın kendisini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. Bu olaydan avukatı hariç kimseye bahsetmeyen Pınar T., fotoğrafları soruşturma dosyasına eklenmek üzere önümüzdeki günlerde savcılığa sunacak.