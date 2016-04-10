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Tecavüzle suçlanan Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Müdürü: Ben iktidarsızım

Savcılık, Karakaş’ın cinsel yönden iktidarsız olup olmadığının belirlenmesi için devlet hastanesine gönderilmesine karar verdi

10 Nisan 2016 10:20

Tedavi için başvuran bağımlılara uyuşturucu temin ettiği gerekçesiyle yargılanan Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM) Genel Müdürü İsmail Karakaş hakkında bu defa tecavüz soruşturması açıldı. Karakaş savcıya, “Ben iktidarsızım. Nasıl tecavüz edebilirim?” dedi. 

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, bunun üzerine savcılık, Karakaş’ın nikâhsız eşi D.T.’nin ifadesine başvurdu. D.T., “Bir sıkıntısı yoktu. Zaten 5 ay önce bir çocuğumuz oldu. Van’daki eşinden de 4 çocuğu olduğunu öğrendim” bilgisini verdi. 

Savcılık, Karakaş’ın cinsel yönden iktidarsız olup olmadığının belirlenmesi için devlet hastanesine gönderilmesine karar verdi.

 

"Krize girersen bana gel"

 

Karakaş'tan şikâyetçi olan B.A.Ş. şu iddialarda bulundu: “Bağımlılıktan kurtulmak için kuruma başvurdum. Karakaş krize girdiğimde kendisine gelmemi söylemişti. Bir gün krize girdiğimde yanına gittim. Çantasından eroin çıkarıp bana verdi. Yarım saat sonra uyuşturucu etkisini gösterdi. Bana, ‘Ben seni rahatllattım sen de beni rahatlacaksın’ diyerek ilişkiye girdi. Uyuşturucu etkisinde olduğum için karşı koyamadım.”

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