Tecavüzle suçlanan ABD’li oyuncunun sözcüsü: Eğer kız arkadaşınızsa tecavüz değildir

Çeviri: Gonca Tokyol

Dört farklı kadın tarafından tecavüzle suçlanan ABD’li aktör Danny Masterson’ın sözcüsü, tecavüz iddiasında bulunan kadınlardan birinin Masterson’ın eski sevgilisi olması sebebiyle ‘That’s 70’s Show’da rol alan oyuncuya yönelik suçlamaların gerçek olamayacağını iddia etti.

Huffington Post’tan Yashar Ali’nin haberine göre, uzun zamandır Masterson’la birlikte çalışan Jenni Weinman, ünlü oyuncuya yönelik tecavüz suçlamasında bulunan dört kadından birinin Masterson’ın eski sevgilisi olduğunu belirterek, “Onlar sevgililerdi ve ayrılmaları sonrasında da bir sene boyunca birlikte olmaya devam ettiler. Bunda hiçbir şey yok, burada anlatılacak bir hikaye yok” dedi.

Masterson’la 6 sene boyunca sevgili olan Chrissie Bixler’ın “o dönemde birlikte oldukları için ABD’li oyuncuyu tecavüzle suçlayamayacağını” savunan Weinman, tecavüzlerin kadınlar kendilerinde değilken gerçekleştiği iddialarıyla ilgili ise yorum yapmadı.

Los Angeles polisi ve savcılığın yaklaşık 1 yıldır, tecavüz iddialarıyla ilgili olarak hakkında soruşturma yürüttüğü Masterson’a yönelik suçlamaları dile getiren iki kadın, Huffington Post’a yaptıkları açıklamada Weinman’ın bahsi geçen suçların üzerinin örtülmesinde rol oynadıklarını iddia etti. Tecavüzün gerçekleştiği dönemlerde Masterson’la romantik olarak birlikte olduklarını kaydeden iki kadın, oyuncunun içkilerine ilaç atarak kendilerini bayılttığı yönünde ifade vermişti.

Bixler, 2016 yılında kadınların cinsel tacizi neden güvenlik güçlerine bildirmediğine dair Twitter’da yaptığı bir paylaşımda Scientology tarikatına üye olan Masterson’la ilgili, “Erkek arkadaşınız birlikte olduğunuz için size bunun tecavüz olmadığını söyler ve kilisesi de olayın üzerini örter” ifadelerini kullanmıştı.